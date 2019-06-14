14.06.2019 09:42
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Eğitimciler dualarla yad edildi

Eğitimciler dualarla yad edildi

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube tarafından Büyük Cami'de düzenlenen programda, vefat eden eğitimciler dualarla yad edildi.

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube tarafından Büyük Cami'de düzenlenen programda, vefat eden eğitimciler dualarla yad edildi.

Program hakkında bilgi veren Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, "Bu akşam Samsun Büyük Camimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz programımızda Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube olarak ilimizde vefat etmiş olan sendikamızın üyesi, üyelerinin yakınları, üyelerimizin haricinde çalışırken vefat etmiş eğitimcilerimiz için sendikamızın kurucusu Merhum Mehmet Akif İnan ağabeyimizin kuruluşundan bugüne gelinceye kadar rahmeti rahmana kavuşmuş tüm dava arkadaşlarımız, teröre kurban verdiğimiz Şehit Aybüke öğretmenlerimiz, Şehit Necmettin öğretmenlerimizin ruhları için, 17 ilçemizde imam hatip okullarında okuyan öğrencilerimiz tarafından okunan 40 hatmi şerifi dualadık. Bu vesile ile okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine ülkemizde yaşanan terör belasının son bulmasını, öğretmenlerimizin, güvenlik güçlerimizin acısını yaşamadığımız günlere kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Yapılan duanın ardından program sona erdi. Programa milli eğitim müdürleri, sendikacılar, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Memur Sen, Eğitim Bir Sen, Samsun, Güncel

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