Haberler » Güncel » Eğitimciler Erciyes'te buluştu - Haber

Eğitimciler Erciyes'te buluştu

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube, üyeleriyle birlikte Erciye Dağı'nda bir araya geldi.

13.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:16Eğitimciler Erciyes'te buluştu
Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube, üyeleriyle birlikte Erciye Dağı'nda bir araya geldi.

Eğitimciler bir dönem boyunca yoğun çalışmasının sonunda bir araya gelerek Erciyes Dağı'nda kayak ve kızak yaparak yorgunluk attılar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Eğitimcilerimiz çok yoğun çalıştılar, aileleriyle birlikte Kayseri'mizin en önemli turizm ve kayak merkezi olan Erciyes Dağı'nda gün boyu eğlendiler. Eğitim Bir Sen olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız Erciyes Buluşmamamızı gerçekleştirdik, üyelerimiz kayak yaptılar, Çocuklar kızak yaparak eğlendiler. Sendika olarak üyelerimize sucuk ekmek, ikram ettik" ifadelerini kullandı.

Aydın Kalkan, "Erciyes Dağı ve kayak merkezi şehrimizin en önemli turizm mekanlarındandır, bu güzellikten üyelerimizin istifade etmeleri için her yıl bu mekanda bir araya geliyoruz. Eğitim Bir Sen olarak üyelerimizin sosyal, özlük haklarının mücadelesini veriyoruz, eğitimciler olarak dinlenmeyi, birlik içerinde hayatın ve şehrin stresinden uzaklaşmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Üyelerimiz için farklı tatil mekanlarıyla indirim anlaşmaları yaptık, tüm gayretimiz Kayseri'nin eğitiminin daha ilerilere gidebilmesi içindir" dedi. - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23  Girdiği evden zeytinyağı çaldı - Haber
15:23  Elazığ'da hasta yakınlarının yapmış olduğu ürünler sergilendi - Haber
15:22  Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı - Haber
15:22  Kapatılan Özgür Gündem davası; yazar Aslı Erdoğan'ın 9 yıla kadar hapsi istendi - Haber
15:22  Sakarya'da geçen yıl 50 milyon metreküp atık su arıtıldı - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
13.01.2020 15:24:54