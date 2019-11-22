Haberler » Güncel » Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir' - Haber

Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir'

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına hızlı müdahalenin sağlanması için 'kırmızı tebeşir' mobil uygulama sistemi oluşturulduğunu açıkladı.

22.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:19Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir'

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına hızlı müdahalenin sağlanması için 'kırmızı tebeşir' mobil uygulama sistemi oluşturulduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğini hazırlayan öğretmenler olarak birinci önceliklerinin, dağılmış saygı ve sevgi çerçevesini acilen yeniden sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, öğretmenlere şiddete karşı yeni yasal düzenleme için bakanlıklar arasında iş birliğine gidildiğini belirtti. 'Kırmızı tebeşir' mobil uygulama sistemine vurgu yapan Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlaması için 'kırmızı tebeşir' mobil uygulama sistemi oluşturduk ve yaygınlaşması için çalışmalar başlattık. Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına bakanlığımızca hukuki destek sağlanacağı gibi, şikayete gerek duyulmaksızın yasal sürecin bakanlığımızın ilgili birimlerince takip edileceği bir yapı kurduk. Okullarımızda öğrenci-veli-öğretmenler arasında daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi için görüşme ve ziyaretçi ortamları oluşturulması için çalışmalar başlattık. Okullarda yaşanan şiddet olayları okul ortamını, öğrenci ve öğretmen motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Eğitimciye yönelen şiddetin son bulması için konuyu bizzat takip ediyor ve toplumumuzdan bu konuda sonsuz destek bekliyorum."

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -



Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:02 Manisa'da misafir olduğu evde ölen gencin arkadaşları gözaltına alındı
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
19:57 Kayserispor'a kadın başkan adayı
19:56 İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
19:56 - Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu- Protestolarda duvara yansıyan sanat
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
12:33 MHP, erken seçim için tavrını ortaya koydu: Öyle bir ihtimal yok
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
22.11.2019 20:03:02