Eğitimciye Şiddete Hayır" Yürüyüş

Kaynak: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için meslektaşları tarafından yürüyüş düzenlendi.Memur-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) öncülüğünde organize edilen yürüyüş kapsamında Necmettin Bitlis Parkı'nda toplanan öğretmenler, "Eğitimciye Şiddete Hayır" dövizleriyle okulun önüne kadar yürüdü.Yoğun bir katılımla gerçekleşen yürüyüşte, kortej uzunluğu 1,5 kilometreyi buldu.Okulun giriş kapısının önünde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün burada öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu için toplandıklarını, geçmiş yıllarda sıklıkla benzerlerini yaşadıkları bir öğretmen cinayetinin daha kendilerini kedere boğduğunu söyledi.Büyük bir acı içinde olduklarını aktaran Yalçın, saldırıyı kınayarak, Kuyucu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.Asıl amaçlarından biri, insana, varlığa sevgiyi aşılamak olan eğitimin ve eğitimcilerin öldürücü saldırıların hedefi olmasının, şiddetin delilik sınırını aştığını gösterdiğini ifade eden Yalçın, "Bu cinayet, gençliğimizin, müfredat ağırlıklı olarak eğitim düzenimizin, genel anlamda insan, hayat ve toplum yapımızın aşınmasına işaret eden elim ve ibretlik olaylardan sadece biridir. Üzüntümüz, kaygımız, korkumuz odur ki gerekli tedbirler alınmazsa son da olmayacaktır." diye konuştu.Yalçın, birçok öğretmeni bireysel ve terör şiddetine kurban verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"Şimdi de Necmeddin Kuyucu öğretmenimizi kaybettik. Aslında kaybettiğimiz, kaybetmeye başladığımız sevgimiz, saygımız, aklımız, vicdanımız, izanımızdır. Kendimizi, benliğimizi, hoşgörümüzü, anlayışımızı, değerlerimizi kaybediyoruz. Diğerlerinin acıları yüreğimizde dinmeden yaşanan ve yaşanacağından korktuğumuz benzer olaylar adına derin endişe duymamıza sebep olacak şiddet olaylarının sürmesi, öğretmenlerimizin hayatı, eğitim düzenimizin verimli işleyişi, sosyal bunalım, toplumsal çöküntü ve geleceğimiz adına alarm vermektedir. Hangi sebeple olursa olsun bu olayların kabul edilebilir bir yanı yok, olamaz. Üzüntülüyüz, kederliyiz. Bu olayı kınıyor, evvela şiddeti cesaretlendirici tutumların terk edilmesini istiyoruz.""Bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor"Bir an önce, vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirlerin, çare ve çözümlerin alınması gerektiğini vurgulayan Yalçın, bu menfur ve meşum olayların, görünürde kişilere indirgenecek suçluları olmakla birlikte, sorunun daha derinlerde, eğitim düzeninden hukuka, aileden müfredata kadar birbiriyle bağlantılı, çok boyutlu sebepleri olduğunu kaydetti."Durum vahimdir, tehlike büyük ve ciddidir. Cehalet şiddetle azmakta, şiddet cehaleti büyütmekte, cehaletle büyümektedir." diyen Yalçın, "Bu açık ve kanlı şiddet olayları eğitimcilerimizi ürkütmekte, yıldırmakta, umutsuzluğa düşürmekte, eğitim için en gerekli huzur ortamını yok etmektedir. Sadece öğretmenlerimiz değil, faciadan dolaysız etkilenen öğrencilerimizin benlik, kimlik ve psikolojileri ağır yara almaktadır. Verimli bir eğitimin sağlıklı işleyişini engelleyen bu bozulma ve çürümenin önüne, ancak sağlıklı işleyen bir eğitimle geçmekten başka köklü bir çözüm de yoktur." ifadelerini kullandı.Yalçın, eğitim merkezli olarak bütün bir toplumsal gidişata yön veren düzenlemelerin ciddi bir duyarlılık ve sorumlulukla yeniden tanzim edilmesi gerektiğinin altını çizerek, öğretmene saygınlık ve itibar kazandırılması, eğitim çalışanlarının saldırılara açık, korumasız, korunaksız, güvensiz bırakılmaması gerektiğini belirtti.Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, bu hususların da göz önünde bulundurularak hazırlanmasını ve bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Yalçın, "Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi teslim ve emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, mağdur edilmemelidir. Bu kapsamda, değerler eğitimi, aileyi de içine alacak şekilde ve sosyal çevrenin öğrenci üzerindeki negatif etkilerinden arındıracak kapsamda düşünülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Yürüyüşe, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feraye Aytekin Aydoğan, eğitim sendikalarının şube başkanları, sendika temsilcileri ve binlerce öğretmen katıldı.