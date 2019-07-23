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"Eğitimde başarısız olanın üretimde şansı olmaz"

Ankara Üniversitesi Ekonomi Profesörü Yalçın Karatepe, üniversite adaylarının 12 yıllık temel eğitimden sonra girdikleri sınavda sergilemiş oldukları performansı, Türkiye'deki işsisizlik rakamlarıyla birlikte Euronews'e değerlendirdi

23.07.2019 18:22
Geçen hafta üniversite giriş sınav sonuçları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava giren öğrencilerin hangi konularda kaç soruyu doğru yanıtladıklarına ilişkin bir analiz yayınladı.

Buna göre sınavı geçerli sayılan 2 milyon 390 bin üniversite adayı temel matematik alanında sorulan 40 soruya ortalama 5,7 doğru yanıt verirken, fen bilimleri alanında sorulan 20 soruya ortalama 2,5 doğru yanıt verdi. Diğer alanlarda da gözle görülür bir başarıdan söz etmek mümkün değil.
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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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