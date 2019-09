"Eğitimde Birlikteyiz" projesi başladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, engeli olan ve normal gelişim gösteren binlerce çocuğun birlikte eğitimini kapsayan "Eğitimde Birlikteyiz" projesine ilişkin, "Tüm farklılıklarımızla 'eğitimde birlikteyiz' diyen bu proje ile kaliteli, kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı, UNICEF'in teknik desteği ile hayata geçirilen "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"nin (Eğitimde Birlikteyiz) tanıtımı bir otelde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Safran, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNİCEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu katıldı.

Safran, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak her çocuğun hakkı olan kapsayıcı ve nitelikli eğitimi tüm çocuklara sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "2023 vizyonumuzda da belirtildiği üzere her çocuk ilgi, yetenek ve mizacı doğrultusunda eğitimden kariyere uzanabilir ve çocuklarımıza potansiyellerini gerçekleştirme imkanı sunmak bizlerin asli görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine erişimlerini artırmayı hedefliyoruz"

Farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme ortamlarında bir arada bulunmalarının sadece farklılıkları olanlar değil tüm çocukların gelişimi ve akademik başarısının artmasını desteklediğini gösteren araştırmaların bulunduğunu anlatan Safran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar ayrımcılık yapmaz, ayırt etmeyi maalesef bizden öğrenir. Çocuklar merak eder, sorar ama kesinlikle bizden daha çok farklılıklara saygılıdır. Biz onlara bir arada olmanın, farklılıklarımızla bir bütün olmanın bizi zenginleştiren, güçlendiren yanımızın birlikteliğimiz olduğunu aktarabilirsek daha güçlü bir toplumun da zeminini hazırlamış oluruz.

İşte tam bu noktada Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanan ve tüm farklılıklarımızla 'eğitimde birlikteyiz' diyen bu proje ile kaliteli, kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerini artırmayı hedefliyoruz."

Safran, bu kapsamda kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini sağlamayı, engeli olan çocukların ailelerinin kapsayıcı eğitim hakları, imkanları ve okul-aile iş birliğinin önemini hakkında farkındalığının artmasını amaç edindiklerini kaydetti.

Öğretmenlere açılan her yeni ufuğun çocuklar için bir kilometre taşı olacağını belirten Safran, bu nedenle öğretmenlerin kapsayıcı eğitimin felsefesine uygun bilgi ve becerilerle donatılmasını öncelediklerini vurguladı.

Safran, proje kapsamında hazırlanan öğretmen eğitimleri, öğrenci-öğretmen etkinlik kitapları, çocuklar için öykü kitaplarının hazırlandığını ifade etti.

"Değişimin anahtarı öğretmenlerimizdir"

Bakan Yardımcısı Safran, "Bizler bu proje ile tüm öğrencilerin bir arada bulunmasının, farklılıkların zenginliğimiz olduğunun ve kapsayıcılık adına atılan her adımın tüm taraflara bir kazanç olarak geri döneceğinin bilinmesini özellikle istiyoruz. Projenin sahada uygulanabilir hale gelmesi için bizler çok fazla emek harcadık ancak sizlerin sahada bu projeyi sahiplenmesi, tüm çocuklara ulaşmak için göstereceği çaba ve bizlere desteğiniz, bizler için şu ana kadar gerçekleşen bu konudaki tüm çabalardan çok daha önemli. Çünkü biliyoruz ki değişimin anahtarı öğretmenlerimizdir. " ifadelerini kullandı.

Projeyle 32 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da konuşmasında proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öncelikli olarak kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini hedeflediklerini aktaran Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 38 adet hikaye kitabı, öğrenci ve öğretmen etkinlik kitapları, öğretmen uygulama kılavuzları hazırladık. Engeli olan çocukların ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı eğitim hakları, imkanları ve okul-aile iş birliğinin önemi hakkındaki farkındalıklarının artırılmasını hedeflemekteyiz.

Bu amaçla kamu spotu, kısa filmler, basın duyuruları, sosyal medya duyuruları, posterler, broşürler ve çevrimiçi başarı öyküleri kullanılarak geniş çaplı bir medya kampanyası gerçekleştirilecek. Ayrıca, hazırladığımız Aile ve Toplum Kılavuzu ile okullarda yürüttüğümüz çalışamalara da güç katmış olacağız."

Bu çalışmaları yaparken öğretmenlerin tüm çocuklara kaliteli, kapsayıcı eğitim sunabilecekleri bilgi ve becerilerinin artırılmasını da hedeflediklerini belirten Gençoğlu, bu çerçevede eğitici eğitimleri ile öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Projenin pilotlama süreci sonrasında sürecin tamamının yeniden gözden geçirileceğini ifade eden Gençoğlu, "Proje sürecinde 6 ilde, 90 pilot okulda, 1200 öğretmenimize ulaştık ve öğretmenlerimiz sayesinde hedeflediğimiz öğrenci sayısı 32 bindir." bilgisini paylaştı.

6 ilde 90 pilot okulda uygulanacak

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF arasında doğrudan sözleşme usulü ile uygulamaya konulan "Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" İzmir, Bursa, Samsun, Konya, Antalya ve Gaziantep olmak üzere toplam 6 ilde, 90 pilot okulda uygulanacak.

Projeyle engeli olan çocukların erken çocuklukta kaliteli kapsayıcı eğitim yoluyla sosyal yaşama katılımlarına katkı sağlama, ekonomik ve sosyal yaşama erişimlerini kolaylaştırma hedefleniyor.

