Belediye personeli eğitiminde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında belediye çalışanlarına, yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile teorik ve pratik eğitimi verildi.

İSLAMİ USULLERE UYGUN YIKANIP KEFENLENDİ

Plan dahilinde hazırlanan senaryo gereği; kentte meydana gelen deprem nedeni ile çok sayıda bina çöktü. Enkazdan çıkarılan cenazeleri temsil eden cansız mankenler, merkez Akbelen Mezarlığı'ndaki görevliler tarafından İslami usullere uygun olarak yıkanıp, kefenlendi. Cenazeler, cenaze namazının da kılınmasının ardından kazılan mezarlarda toprağa verildi.