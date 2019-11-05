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Eğitimde dönüşüm süreçlerini yönetme projesi toplantısı gerçekleşti

Eğitimde Dönüşüm Süreçlerini Yönetme Projesi toplantısı gerçekleşti.

05.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:21Eğitimde dönüşüm süreçlerini yönetme projesi toplantısı gerçekleşti
Eğitimde Dönüşüm Süreçlerini Yönetme Projesi toplantısı gerçekleşti.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Eğitimde Dönüşüm Süreçlerini Yönetme Projesi' toplantısı gerçekleşti. Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Şube müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. Programda Arge Proje Uzmanı Nazmiye Kıyak sunum yaptı.

Bizim gayretimiz

Proje sunumunun ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Eğitimdeki her okulun liderleri yöneticileridir. Siz okul müdürü değil kurumunuzun eğitim liderisiniz. Liderseniz geliştirdiğiniz stratejiyle yol ve ufuk açarsınız. Her okulun kendine özgü sorun alanları var. Sorunların çözümü sorunları ortaya koyan bakış açısıyla çözülemez. Çözüm üretmek istiyorsak bakış açımızı değiştirmemiz lazım. O nedenle her okulun kendi sorun alanına dokunmamız gerekir. Yıllarca başarı adı altında sadece akademik başarı üzerine kilitlendik. Sineklerle mücadele etmeye başladık bizim derdimiz bataklığı kurutmak olmalı. Her çocuğun bireysel potansiyellerini ortaya çıkarmak bizim gayemiz diye konuştu.

Yürekten inanıyorum

Her okulun potansiyelinin birbirinden farklı olduğunu belirten Durmuş, "Her okulun farklı sorunları var. Öğretmenlik öğretme mesleği değil, öğrenme yolculuğunu devam ettirme mesleğidir. Bu çerçevede her okulumuz kendi sorunlarını tespit edecek. Vatan ve millet aşkıyla dolmuş, başarıdan kastı hırsla başkalarını ezerek bir akademik yer edinmek değil, azimle etrafındaki insanlarla birlikte yükselebilmeyi tercih edebilmek ve öğrenmiş olduklarını hayata yansıtarak insanların yaşamına katkı sunabilmesini başarabilmektir. Biz bunu başarmak istiyoruz o yüzden bunun adı dönüşüm projesi. Biz bu işi başaracağız, ben buna yürekten inanıyorum" dedi. - SAKARYA

Sakarya, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: İHA

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