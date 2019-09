Eğitimde Düzce'ye 25 milyon TL'lik yatırım

Eğitimde Düzce 'ye 25 milyon TL'lik yatırımDüzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi açıldıDÜZCE - Kaliteli eğitimi Türkiye 'nin her noktasına ulaştırma hedefiyle önemli yatırımlara imza atan Uğur Okulları, 25 milyon TL'lik yatırım yaptığı Düzce Uğur Okulları Düzce Fen ve Anadolu Lisesi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Eğitim alanında önemli yatırım ve çalışmalara imza atan Uğur Okulları Düzce Fen ve Anadolu Lisesi açıldı. Açılışa Düzce Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Yazar, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, eğitim yöneticileri, davetliler ve veliler katıldı.Programa katılan Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Uğur Okulları kampüsünün Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek "Biz millet olarak tarihimiz boyunca hep örnek olmuş ve iyilikle güzellikle dünyada varlığını sürdüren bir tarihin mirasçılarıyız. Üç cümlesinden biri eğitim olan, savaşın en şiddetli yıllarında Bursa'da eğitim kurultayı düzenleyen Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kurucumuz var. Eğitimin çocuğu severek başladığı sözü temel düşüncemiz olmalı" şeklinde konuştu.Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nin 25 milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Fen ve Anadolu Lisemizi Düzce ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sıfırdan inşa edilen 21 derslikli okulumuzda 4 bin metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alanda güçlü akademik kadromuzda öğrencilerimize mükemmel bir eğitim hizmeti sunacağız" dedi.Kulaberoğlu, 504 öğrenci kapasiteli yeni kampüste STEM, Robotik, Bilişim, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarlarının yanı sıra Güzel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 120 kişilik konferans salonu açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziksel olanakların olduğunu da sözlerine ekledi."'Eğitim Değerlidir' felsefesi ile yaklaşımlarımızı kurguluyoruz"Okullarının büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine değinen Kulaberoğlu, "Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırma hedefimiz ile yola devam ediyoruz. Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye'nin 44 ilinde sayısı 77 bine ulaşan öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefe koyuyoruz" dedi. "Eğitim Değerlidir" felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, bu kaliteli eğitimi en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturacaklarına inandıklarını belirtti."Sınavlara hazırlıkta yarım asırlık deneyimimiz ile öncü kurumuz"Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu Kulaberoğlu; "51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimimizi başarılı bir şekilde okullarımıza entegre ettik. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz "Uğur Sınava Hazırlık Merkezi" ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz. Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencimizden biri yüzde 5'lik dilimde yer alırken, YKS'de ilk 1000'de 32 derece yaptık. 52 öğrencimizi Tıp Fakültesine, 6 bin 54 öğrencimizi Mühendislik Fakültesine, 752 öğrencimizi Hukuk Fakültesine, 4 bin 238 öğrencimizi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine, 9 bin 738 öğrencimizi diğer fakültelere uğurladık" diye konuştu.Yurt dışı eğitimde BAU Global PasaportuKulaberoğlu; "Okulumuzun bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. BAU Global iletişim ağında yer alan 9 üniversite ve 4 dil okulu başta olmak üzere dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar" dedi.Uğur Okullar Düzce Kampüsü Kurucu Müdürü Gökhan Sarıgül ise kampüsün ilerleyen günlerde daha da büyüyeceğini ifade ederek, "Böyle bir yapıyı Düzenimize kazandırmakta bize yardımcı olan çözüm ortaklarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki günlerde kampüsümüzü daha büyüterek Düzcemize daha fazla işler yapacağız" ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından Uğur Okulları öğrencileri tarafından mini konser verildi. Konserin ardından protokol üyeleri okulun açılışını gerçekleştirerek sınıfları gezdiler.