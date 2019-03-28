Eğitimde Geleceğin Teknolojisi Blockchaın

Dünyanın büyük teknoloji şirketleri, hemen her alanda kullanılmaya ve ilgi görmeye başlayan Blockchain teknolojisini eğitimde de kullanmak için kolları sıvadı ve bu doğrultuda yeni ürünler piyasaya sürüyorlar. Özellikle global şirketler ve birçok gelişmiş ülke bu teknolojiyi eğitim alanında kullanmaya başladı ya da planlamalarını buna göre yapıyor.

Uzmanlar tarafından "Big Data ve Yapay Zeka" faktörlerinin eğitime bakış açısı ve uygulama şekillerini radikal bir değişime uğratacağı söyleniyor. Intexcoin CEO'su ve Blockchain Teknolojileri Uzmanı Erdoğan Köse bu büyük değişime karşı hazırlıklı olmamız gerektiğinin altını şu sözlerle çiziyor: "Çağın ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceği inşa etmek için eğitimin önemini konuşmaya gerek bile yok. Gelişmiş ülkelerin, eğitim planlarını dünyanın değişimi ve gelişimine entegre edebilmek için büyük bütçeler ayırdığını biliyoruz. Bizim için de, insanlığın ortak mirasına ve medeniyete katkımızı sağlayıp hak ettiğimiz payı almanın yolunda eğitimden geçiyor. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek ve uygulama yapabilmek adına eğitime daha çok kaynak ayırmamız gerekiyor. Şüphesiz ki eğitimi iyi olmayan ülkeler hayatın her alanında geri kalıp kaos yaşamaktadırlar. Blockchain, teknoloji ve yeni fikirleri hayata geçirmede belki de hiç olmadığı kadar yeni imkan ve fırsatlar sağlıyor. Bu fırsatlardan kesinlikle yararlanmalıyız. İnternet ve bilgisayar teknolojisi hızla gelişip daha ulaşılabilir hale geliyor. Bu durum fiziki ve maddi eşitsizliği bir nebze de olsa dengeleyecektir."

Blockchain ile Eğitimde Neler Yapılabilir?

Henüz yolun başında olmasına rağmen Blockchain teknolojisinin birçok alanda pratik çözümler sunduğunu belirten Erdoğan Köse, "Büyük şirketler Blockchain teknolojisini, öğrencilerin takibinde, alması gereken dersleri alıp almadığı konusunda, kazanılan sertifika, diploma ve karnelerin kayıt altına alınmasında Blockchain teknolojisini kullanmak için çözümler geliştiriyorlar. Teknoloji denince birçok konuda ilk aklımıza gelen ülke Japonya'dır. Japonya bu alanda da ilklerden ve öncü olmayı başarıyor.

Japonlar, eğitimde Blockchain'den ilk etapta şu şekilde istifade ediyorlar. Japonya'ya eğitime gidenlerin almaları gereken Japonca derslerini Blockchain üzerinden takip ediyorlar. Bu sayede öğrenciler, aldıkları derslerin gerçekliğini ve başarı durumlarını ispatlamış oluyorlar. Bu hem takip imkanı veriyor hem de birçok karışıklığı ve olması muhtemel haksız durumları engelliyor.

Ders notlarından tutun da sınav sonuçlarına kadar birçok bilgi güvenli bir şekilde Blokchain ağında saklanabilecek. Klasik veri saklama modellerinden farkı, bilginin değiştirilemezliği ve güvenli bir ağda dağınık olarak saklanan verilerin kırılamamasıdır" dedi.

Ders Kitaplarına Gerek Kalmayabilir

Blockchain teknolojisinin doğru kullanıldığı takdirde eğitim kalitesini artıracağını söyleyen Erdoğan Köse sözlerine şöyle devam etti: "Eğitime dair birçok alanı tümleşik ve kuralları belirlenmiş bir Blokchain altyapısına taşıdığınızdaki faydalar, öğrenciden öğretmene, ders araç gereçlerinden dağıtım ve planlamaya kadar geniş bir yelpazede uyumluluk, takip, ölçeklenebilirlik gibi bir dizi fayda sağlayacaktır. Her türlü veri güvenliği tartışmasız bir ortamda olacağından iş gücü ve maliyetlerin aşağı çekilmesi de mümkün hale gelecektir.

Belki ileride ders kitaplarına gerek kalmayacak tüm eğitim materyalleri Blokchain üzerinde olacak.

Kitap defter test vs gibi basılı tüm eğitim materyalleri blokchain üzerine aktarıldığında hem çevreye hemde eğitim maaliyetlerine önemli katkı sağlayacaktır. Eğitimin sevk ve idaresinde de ciddi imkan ve maliyet kazançları olacaktır.

Bu hem öğrenci hem de eğitici için büyük bir kolaylıklar sağlar. Artık öğretmen sorduğunda kitabımı evde unuttum gibi mazeretler bitecek. Ayrıca öğretmen açısından öğrencilerin takibi de kolaylaşacaktır. Öğrencinin kendisine gönderilen ders materyallerini kullanıp kullanmadığı ve ne sıklıkta kullandığı gibi istatistikler takip edileceğinden eğitim kalitesinde ve planlanmasında önemli başarılar sağlanacaktır."

Ülkemizde Çalışmalar Başladı

Ülkemizde bu alanda çalışmaların yapılmaya başlandığının altını çizen Erdoğan Köse: "Bakanlığın bu alanda özel bir çalışmasının olduğunu sayın bakan açıkladı. Farklı zamanlarda bu konuda başka ağızlardan da açıklamalar yapılıyor. Her şeyden önce teknolojinin çok hızlı değiştiği günümüzde ki ileride bu hıza yetişmek çok zor olacak. Tüm ülkenin daha katılımcı ve daha hızlı bir şekilde teknoloji okuryazarlığını geliştirilmesi şarttır. Aksi durumda geliştirdiğiniz yeni teknolojilerin hayata geçmesinde sekteye uğrarsınız. Bana göre öğrencilerin hızlı adapte olduğu günümüz koşullarında öncelik öğreticinin gelişimidir. Öğretmenin yeni teknoloji ve fikirlere ayak uydurmasının hedeflenmesi çok önemlidir. Bu kısım biraz atlanıyor gibi. Herkes öğrenciyi önceliyor, öğretici kendisini geliştirerek doğru bilgiyi öğrencilerine aktaracak. Son söz olarak, gelecekte okullar olmayacak, öğrencilik ve eğiticilik kavramsal olarak değişecek. Bu değişim eğitim yöntemlerinin tümünü değiştirecek. Mesele geleceği yakalamak için bugünden uyum sağlayıcı adımların ve hedeflerin belirlenmesinde Blokchain'in önemini kavramış olmaktır. Önerim tüm eğitimin ve aksiyon planlarının bu doğrultuda yapılmasıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler