"Eğitimde İnovasyon Zirvesi-EİZ'18" Gerçekleşti

EİZ'18, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erhan Erkut'un moderatörlüğünde, Prof. Dr. Cem Say, Dr. Ergün Akgün, Dr. Fatoş Karahasan, Prof. Dr. Uğur Batı'nın konuşmacı olarak katıldığı, "Değişen Eğitimde, İnovatif Yaklaşımlar" temasının işlendiği bir panelle başladı.

Z VE ALFA KUŞAKLARI

Panelde, "Z kuşağı" olarak adlandırılan mevcut öğrenci yapısı ve "Alfa kuşağı" olarak adlandırılan geleceğin öğrencilerinden söz edilirken; eğitim sisteminin odağına, bu kuşakların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara göre çözümler üretilmesi üzerinde duruldu. Büyük veriden önce küçük veride; yani "birey"de değişimin başlaması gerektiği, bu değişimi yapacak kişilerin de öğretmenler olduğu ifade edildi.

Bu noktada ülkemiz eğitim sistemine düşen en acil rolün, gittikçe dijitalleşen global bir dünya karşısında, özellikle eğitim alanında, analog dünyanın sistemleriyle kendini eğitmeye çalışan ve bir anlamda arada kalan öğrencilerimize; öncelikle birey olarak saygı duyulup, duygusal zekalarının gelişimine katkıda bulunmak olduğu vurgulandı. Ayrıca öğrencilerin, proje dersleri ve akran öğrenmesiyle takım oyuncusu olmayı, kişilerarası iletişimini geliştirmeyi ve teknolojinin sunduklarından etkin faydalanmayı öğrenmesinin öneminin altı çizildi.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ 9 ATÖLYE ÇALIŞMASI, 18 SUNUM

''TOM (Teknolojik Obeziteyle Mücadele) Projesi''; "Oyunun Gücü Adına Atölyesi";"İnovatif Bir Miras: Çocuklar için Felsefe Atölyesi", "Derslerinizde Arttırılmış Gerçekliğin Büyüsü", "Tarih Öğretiminde Dijital Arşivlerin Kullanımı" gibi, birbirinden inovatif alan ve konularda, eşzamanlı oturumlarla devam eden zirvede, 33 eğitimci, çeşitli branşlarda 9 atölye çalışması ve 18 sunum yapıldı.

Kaynak: Bültenler