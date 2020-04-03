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Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve gün geçtikçe büyüyen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adı altında başlatılan kampanyaya destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin bağışları ile alınan 9 tır dolusu un, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

03.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:36
Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek oldular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve gün geçtikçe büyüyen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adı altında başlatılan kampanyaya destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin bağışları ile alınan 9 tır dolusu un, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Toplanan yardımlar ilk olarak Kayseri 'nin Develi ilçesinde dağıtılmaya başlandı. 500 torba un ihtiyaç sahiplerine yine öğretmenler tarafından ulaştırıldı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci "Bu kampanya ülkemizin güzelliği Türk insanının güzelliği, çok güzel bir milletimiz var" diyerek, "Şu dönemde zorlu şartlarda yaşıyoruz hepimiz dedik ki zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım edelim Milli Eğitim olarak. Arkadaşlarımızla toplandık ne yapabiliriz dedik, en temel ihtiyaç malzemesi un diye düşündük. Biz 4 tır diye hedeflemiştik işin doğrusu 9 tır yardım toplandı. Bu yardımlar öğrencilerimizin kumbaralarından gelen yardımlar, öğretmenlerimizin maaş ve ücretlerinden gelen yardımlar" ifadesinde bulundu.

Ekinci, "Kayseri'de ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz Kaymakamlıklarımızdaki Vefa Grupları ile birlikte, burada çalışan arkadaşlarımız Vefa Grubunda görev alan arkadaşlarımız. 386 tane arkadaşımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşını karşılıyor aynı zamanda da bu yardım kampanyasında görev alıyorlar. İnşallah ilçe ilçe dolaşacağız bu unları ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz. Öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum, İnşallah bu badireyi hep beraber atlatacağız. Birlik ve beraberlik olduğu müddetçe. Kayseri genelinde 9 tır Develi için 500 torba ilçe ilçe İnşallah bu yardımları yerlerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Develimizde şuan çok güzel bir hayırseverlik örneğinin hemen yanında bulunuyoruz. Develimizde görev yapan öğretmenlerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize yeteriz kampanyasına destek vermek maksadıyla kendi aralarında topladıkları para ile Develimizde bulunan 500 ailemize 50 kiloluk un yardımında bulundular. Emeği geçen başta öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz Türk Milleti her daim zorlukları birlik beraberlik ruhuyla aştık işte bu da onun en güzel örneği yüreklerine sağlık kıymetli öğretmenlerimizin, bir yandan yavrularımızın eğitimi ile uğraşırken bir yandan da bu kaygıyı hissederek bu kampanyaya destek verdiler hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonunda Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar olarak İlimize destek verdik. Toplamda 450 dezavantajlı öğrencilerimize vefa grubunda görev yapan öğretmenlerimiz ile dağıtacağız" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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