Eğitimde şehit olan uzman onbaşıya son görev

Şanlıurfa'daki birliğinde eğitim sırasında fenalaşması sonucu şehit olan İskenderunlu Uzman Onbaşı Mehmet Dursun, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Dursun için İskenderun Kaptan Mehmetpaşa Camisinde cuma namazı sonrası tören düzenlendi. Şehit'in naaşının cami avlusuna getirilmesi sırasında annesi Ayşe Dursun, "Mehmetim, ciğerim, yavrum son bir kez seni öpeyim" diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin tabutu üzerine kapanan baba Ayhan, anne Ayşe ve kardeşi Tennur Dursun'un gözyaşları tabut başında nöbet tutan askerleri de ağlattı. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, şehit annesini sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.



Şanlıurfa 1'nci Komando Tabur Komutanlığında görev yapmaktayken fenalaşarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun'un cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Dursun'un naaşı namazın ardından İskenderun Asri Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. - HATAY

Kaynak: İHA