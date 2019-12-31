"Eğitimde Türkiye atakta"

Kanada Okulları Program Koordinatörü Victoria Petrogiani, PISA sonuçlarına göre Amerika'da eğitimde yapılan reformların yeterli başarıyı getirmediğini ifade edip, "Amerikan eğitimi, sistemi gözetiyor. Türkiye de PISA'da elde edilen sonuçlara göre eğitimde atağa kalkmış durumda. Ancak daha kat edecek yolumuz var" dedi.

Her 3 yılda bir düzenlenen ve öğrencilerin okuduğunu anlama, fen bilgisi ve matematik alanındaki becerilerini ölçme amacı taşıyan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Kanada Okulları'nın açıklamasındaki sonuçlara göre Türkiye 2015 verilerine göre hem sıralama hem de puan olarak daha iyiye giderken, OECD ortalamasına yaklaştı. Ülkeler arasında Çin'in başı çektiği listede, Kanada da listenin ilk sıralarındaki yerini korudu.

Kanada'nın eğitim sistemini Türkiye'de uygulayan Kanada Okulları'nın Türkiye Direktörü Ayşen Karşıt, "Türkiye'nin PISA'da gelişim göstermesi eğitim açısından umut verici. PISA'da üst sıralarda yer alan ülkelerin eğitim programlarını Türkiye'de az sayıda okul uyguluyor. Bu noktada biz de Kanada eğitim sistemi ile bu gelişmeye önemli katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Başarılı olan bu sistemler ezbere dayalı olmayan tamamen öğrencinin yeteneklerine dayalı sistemler. Türkiye'deki tüm okullarda bu gibi sistemlerin yaygınlaştırılması lazım. Ancak o zaman listenin üst sıralarına çıkabiliriz" dedi.

"ÖĞRETMENLER GEREKLİ SERTİFİKASYONLARA SAHİP OLMALI"

"İngilizce ve Fransızca eğitimlerini en doğru şekilde vererek öğrencilerin dünya standartlarında yetişmesi sağlanmalı" diyerek sözlerine devam eden Karşıt, "Bu sistemleri ülkemizde uygulayabilmemiz için bazı kriterler olması gerekiyor. Örneğin öğretmenlerin de gerekli sertifikasyonlara sahip olması gerekiyor. Öğrencilerin akademik anlamdaki gelişimlerinin yanı sıra sosyal anlamda da gelişmelerine destek verecek donanımda olmalı" açıklamasında bulundu.

"SADECE AKADEMİK DEĞİL SOSYAL ALANDA DA BAŞARI ŞART"

Kanada'da uluslararası standartlarda bir eğitim sisteminin uygulanmakta olduğunu belirten Kanada Okulları Program Koordinatörü Victoria Petrogiani ise, başarıdaki en önemli payın öğrencilere verilen değer ve öğretmenlerin uluslararası standartlarda olmasını gösterdi. Öğrencilerin sadece akademik anlamda başarılı olmasının yeterli olmadığını, müzik, spor veya sanat gibi sosyal alanlarda da başarılı olmaları gerektiğini ifade eden Victoria Petrogiani, öğrencilerin ilkokuldan itibaren akademik olarak üniversite hayatına yönelik şekilde hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

AMERİKA'DA REFORMLAR YETERSİZ KALDI

Öte yandan sonuçlarda Amerikalı öğrencilerin okuduğunu anlama ve matematik alanlarda gösterdikleri başarının tökezlemeye uğradığı gözlemlendi. Daha önceki yıllarda örnek gösterilen Amerikan eğitim sisteminde başarı gösteren ve gösteremeyen öğrenciler arasındaki makasın giderek açıldığı ortaya koyuldu. Harvard Üniversitesi Mezuniyet Programı Danışmanı Daniel Koretz ülkedeki eğitim reformlarının işe yaramaktan çok uzak olduğunu, çözüm için derhal bir şey yapılması gerektiğini belirtti.

Kanada Okulları Program Koordinatörü Victoria Petrogiani ise konuya ilişkin şu yorumda bulundu:

"Kanada eğitim siteminin başarılı olmasının sebebi öğrencilerin kendi eğilimleri üzerinden bir gözlemleme yapmamız ve her öğrencinin özgün öğrenme şekilleri olduğunu saptamamıza dayanıyor. Biz sistem oluşturmaya değil öğrencilerin kendi sistemlerini oluşturmasına ve kendi yollarını bulmalarına izin veriyoruz. Bunun için öğretmenlerin gelişimini ve kendini yenilemesini takip ederken velilerle olan iş birliğini de gözden kaçırmıyoruz. Amerikan eğitimi sistemi gözetirken, biz öğrenciyi gözetiyoruz. Türkiye de PISA'da elde edilen sonuçlara göre eğitimde atağa kalkmış duruma. Ancak daha kat edecek yolumuz var."