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Eğitimde yeni yaklaşımlar

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel önemli bir faaliyete imza attı.

25.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:00Eğitimde yeni yaklaşımlar
Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel önemli bir faaliyete imza attı.

Merinos AKKM Hüdavendigar Salonunda düzenlenen "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar" sempozyumuna Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu'nun yanı sıra Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, çok sayıda akademisyen ile 24 ilden 350'ye yakın öğretmen ve öğretmen adayı katıldı. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı ilk oturumda öğretmen ve öğretmen adaylarına okul dışı öğrenme ortamları anlatıldı. Doç. Dr. Çolakoğlu, okul dışı öğrenme ortamları olarak müzelerin, bilim merkezlerinin ve tabiat parklarının önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bilim ve teknoloji merkezlerinin öğretmen ve öğrencilerin eğitilmesi konusunda önemli uygulama alanları olduğunu belirten Çolakoğlu, Bakan Yusuf Ziya Selçuk'un da okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasına büyük önem verdiğini söyledi. Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim sistemine yönelik sorularına içtenlikle yanıt veren Çolakoğlu'na konuşmasının sonunda Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi rol model

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet İlhan Şen ise, resmi eğitimde gayri resmi ortamları tamamlayıcı ve zenginleştirici araçlar olarak kullanmanın lüzumuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Şen, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin okul dışı öğrenme ortamı olarak önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti. Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Uygar Kanlı ise, bilim merkezlerinin öğretmenin ve öğrenmenin üzerindeki etkilerine işaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Özdem Yılmaz da bilim festivallerinin okul dışı öğrenme ortamlarının en başarılı örnekleri olduğuna dikkat çekti. Ankara Üniversitesi'nden Doktor İhsan Metinnam, drama yönteminin de eğitim ve öğretim sürecine son derece olumlu katkıları olduğunu söyledi. Sempozyumun son konuşmacısı olarak söz alan Öğretmen Emre Özel ise kendi çalıştığı köy okulunu örnek göstererek dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan öğrencileri için verdiği mücadeleyi anlattı. Sempozyumun arından öğretmenlere çeşitli hediyeler ve belgeleri takdim edildi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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