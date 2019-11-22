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"Eğitimde yeni yaklaşımlar" eğitimi

Zonguldak'ta, "Eğitimde yeni yaklaşımlar" konulu eğitim gerçekleştirildi.

22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38
'ta, "Eğitimde yeni yaklaşımlar" konulu eğitim gerçekleştirildi.
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitmeni ve eTwinning Zonguldak İl Koordinatörü Mehtap Öz tarafından verilen eğitimde, öğretmenlerin teknolojiyi eğitime ve derslerine entegre edebileceği uygulamalar anlatıldı.
Eğitimi ziyaret eden Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz eğitim programıyla ilgili bilgiler alarak, özverileri için öğretmenlere teşekkür ettiler.
Eğitimlerde, yenilikçi pedagojiler, web araçlarının yenilikçi teknolojiler ile kullanılması, dijital becerilerin geliştirilmesi, 21. yüzyıl okulları için yeterliliklerin tanımlanması, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı konuları hakkında bilgi verildi.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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