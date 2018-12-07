Eğitimden Bir Kare" Fotoğraf Yarışması İçin Başvurular Başladı

Eğitimciler Birliği Sendikası
(Eğitim-Bir-Sen) tarafından tertiplenen "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasının 2.si düzenlendi. Bu yıl 2.'si düzenlenen yarışmaya herkesin davetli olduğunu belirten Eğitim-Bir-Sen Aydın
Şubesi Basın'dan sorumlu Başkan yardımcısı Ömer Atabey
, yarışmaya son başvuru tarihinin 1 Nisan
2019 olduğunu açıkladı.
Yarışma'nın Aydın ayağında eğitimle ilgili ilginç karelerin yanı sıra ilin tarihi yerlerine ait fotoğraflarla da yarışmaya katılım beklediklerini belirten Eğitim Bir-Sen Aydın Şubesi'nin basından sorumlu başkan yardımcısı Ömer Atabey, yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirileceğini söyledi.
Atabey, yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye de 2 bin TL ödül verileceği Mehmet Akif İnan
Özel Ödülü'nün ise 1500 TL olarak belirlendiği kaydedildi. - AYDIN
Atabey,Aydın,Eğitim Bir Sen
07 Aralık 2018 Cuma 09:47