Eğitimden Kazandığını Eğitime Harcıyor

Başaran, dün İzmir'de bulunan Namık Kemal İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttı.

Onlar Bizim Geleceğimiz

İlkokulda eğitim gören miniklere hediye olarak ayakkabı dağıtan Murat Başaran, öğrencilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi. Başaran, "İlkokulda okuyan evlatlarımız henüz eğitim yolunun başındadır. Eğitim hiç bitmeyen ve devamlı üzerine konulan bir konudur. Biz de eğitimden kazandığımızı yine eğitimin gövdesi olan okullarımızdaki öğrencilerimize hediye olarak dağıtıyoruz. Minik kardeşlerimiz ileriki yıllarda ülkemizin kalkınmasında ve daha da yukarıya çıkmasında etkin rol oynayacaklar. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır ve ellerinden tutmak borcumuzdur. Öğrencilerimizin yüzünde gülümseme görmek benim için tarifi olmayan büyük bir mutluluktur" dedi.

Eğitim Hiç Bitmeyen Bir Yolculuk

Eğitimini bitmeyen bir yolculuğa benzeten Kozmik Bilinçaltı Dili Ve Mucize Ötesi Eğitmeni Murat Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü, "Eğitim ailede başlar, okulda şekillenir, hayata atıldığınızda da devam eder. O nedenle eğitim hiç bitmeyen ve ömür boyu devam eden bir yolculuktur. Ben de çeşitli zaman ve mekanlarda Anka Frekansını anlatarak insanları bilinçlendirmeye ve hayatlarını daha güzel yaşamaya teşvik etmeye çalışıyorum. Anka Frekansını anlatırken çocukların mucize olduklarının altını çiziyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir ve gözümüz gibi korumalıyız. Eğitimleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız"

Kaynak: Bültenler