Eğitime ara verilen iller! Ankara'da okullar tatil mi? Mersin'de okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

Ankara, Mersin, Karabük, Sivas, Bolu gibi birçok il yağış ve kar sebebiyle günlük yaşamı sekteye uğrattı. Öğrencilerin okullarına gitmesini engelleyen hava koşulları, kazaları da beraberinde getiriyor. İstanbul'da başlayan yağmurla birlikte fırtına çatıları uçurdu. Eğitime ara verilen iller...

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ve Eskipazar ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi hariç) Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin'in hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama yaparak; "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de gece yarısıdan bu yana devam eden poyraz fırtınası sebebiyle halk zor anlar yaşadı. 7 Ocak tarihli tüm ada seferleri de iptal edildi.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bugünkü olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferlerini iptal etti. Bu nedenle Gökçeada ve Bozcaada eğitime bir gün ara verildi. Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile kar yağışının etkili olduğu Çan ve Yenice ilçesinde de bugün okullar tatil edildi.

MERSİN

Meteorolojinin özellikle uyardığı illerin başında gelen Mersin'de 6 Ocak'tan itibaren süren yağış hız kesmıyor. Özellikle merkez Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçeleri sular altında kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemli Kaymakamlığı eğitime ara verildiğini ilan etti. ''İlçemizebağlı Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli ve Karayakup Mahallelerindeki tüm okullar ile ilçe merkezindeki Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çeşmeli TED Mersin Kolejinde07/01/2020 tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.''

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

BURDUR

Ağlasun ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

NİĞDE

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağını bildirdi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği; Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan hamile ve engelli personellerin de idari izinli olarak sayılacağını ekledi.

BALIKESİR

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre; Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabahın ilk saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının günlük hayatı etkilediği ve bu nedenle de kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Ayrıca, Sındırgı ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların bir gün tatil edildiği belirtildi.

BİLECİK

Söğüt ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

KONYA

Şehrin 7 ilçesinde, süren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Buna göre; Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün izinli olacağı duyuruldu.

KARAMAN

Şehrin, Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

MANİSA

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre; "İlimizde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 07.01.2020 tarihinde 1 gün süreyle bazı okullarda eğitime ara verilmiştir. İşte o okullar: Akhisar Hanpaşa İlk ve Ortaokulu, Akhisar Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Akhisar Dağdere İlk ve Ortaokulunun taşımalı öğrencileri, Ahmetli Bahçecik Mahallesi'nden Alahıdır İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler, Ahmetli Hacıköse Mahallesi'nden Gökkaya İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler."

ISPARTA

Isparta Valiliğinin yaptğı duyuruda; ''Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımıza yönelik olarak ilimiz merkez, belde ve köyleri ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerimizin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçemizin taşımalı eğitim yapan okulları ile kasaba ve köylerinde, Sütçüler ilçemizin Kesme ve Kasımlar köylerinde 07.01.2020 Salı günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.'' sözleri yer aldı.

KIRKLARELİ

Devam eden yoğun kar yağışı, Demirköy ilçesindeki tüm okullarda ve Vize ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Söz konusu ilçelerde kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin olduğu okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya Valiliğin: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır." açıklamasında bulundu.

SİVAS

Ulaş ilçesinde süren kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Ulaş Kaymakamlığı, ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okulları tatil edildiğini duyurdu.