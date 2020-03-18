Eğitime ara verilince öğrenciler otobüse yöneldi
Seyahat sitesi Enuygun.com, koronavirüs için alınan önlemler kapsamında eğitime ara verilmesiyle öncelik öğrenciler olmak üzere kişilerin hava alanı ve otogarları doldurduğunu bildirdi.
18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:02
Seyahat sitesi Enuygun.com, koronavirüs için alınan önlemler kapsamında eğitime ara verilmesiyle öncelik öğrenciler olmak üzere kişilerin hava alanı ve otogarları doldurduğunu bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, uçak bileti talebi yüzde 82 artarken otobüs bileti talebi ise rekor bir artışla yüzde 646 yükseldi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için ülkemizde geniş kapsamlı tedbirler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüs için alınan tedbirlerden biri de tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesi oldu. Öğrenciler ve veliler haberi alır almaz seyahat sitelerine akın etti. Okulların eğitim ve öğretime ara verildiği haberi sonrasındaki gün uçak bileti aramalarında yüzde 82, otobüste ise yüzde 646 artış yaşandı.
Özellikle üniversite öğrencilerinin evlerine dönme gereklilikleri sebebiyle Enuygun.com'u en çok 18 - 24 yaş aralığındaki kullanıcılar ziyaret etti. Uçak biletlerinde en çok İstanbul - İzmir, İstanbul - Gaziantep, Trabzon - İstanbul rotaları tercih edilirken otobüs biletlerinde Ankara - Adana, Van - Diyarbakır, Karabük - Ankara arasında bilet alındı."
Uçak ve otobüs bileti için telefon uygulamalarını kullanan ziyaretçi sayısının yoğunluk nedeniyle bir önceki döneme göre yüzde 110 arttığını belirten Enuygun.com, ayrıca iletişim sayfasının görüntülenme oranının da bir önceki döneme göre 3 katına çıktığını belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada, uçak bileti talebi yüzde 82 artarken otobüs bileti talebi ise rekor bir artışla yüzde 646 yükseldi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için ülkemizde geniş kapsamlı tedbirler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüs için alınan tedbirlerden biri de tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesi oldu. Öğrenciler ve veliler haberi alır almaz seyahat sitelerine akın etti. Okulların eğitim ve öğretime ara verildiği haberi sonrasındaki gün uçak bileti aramalarında yüzde 82, otobüste ise yüzde 646 artış yaşandı.
Özellikle üniversite öğrencilerinin evlerine dönme gereklilikleri sebebiyle Enuygun.com'u en çok 18 - 24 yaş aralığındaki kullanıcılar ziyaret etti. Uçak biletlerinde en çok İstanbul - İzmir, İstanbul - Gaziantep, Trabzon - İstanbul rotaları tercih edilirken otobüs biletlerinde Ankara - Adana, Van - Diyarbakır, Karabük - Ankara arasında bilet alındı."
Uçak ve otobüs bileti için telefon uygulamalarını kullanan ziyaretçi sayısının yoğunluk nedeniyle bir önceki döneme göre yüzde 110 arttığını belirten Enuygun.com, ayrıca iletişim sayfasının görüntülenme oranının da bir önceki döneme göre 3 katına çıktığını belirtti.
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Kaynak: AA
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