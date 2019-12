Eğitime Bakış dergisi 15. yılında yazarlar ve eğitimcilerle bir araya geldi

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni ufuklardan yeni umutlara yönelen yürüyüşlerinin, ayak bastıkları her yeri özgürleştiren, vesayeti temizleyen bir özne olarak tarihe kaydedildiğini ifade ederek, "Akıl, ahlak, ilim her zaman rehberimiz oldu. Ortaya koyduğumuz fikirleri, paradigmayı, felsefeyi kayıt altına almayı, üyelerimiz ve milletimizle paylaşmayı mücadelemizin parçası kıldık. Bu amaçla, 15 yıldır yayımladığımız, 25 bin adet basılan, ücretsiz olarak okurlarla buluşturulan Eğitime Bakış dergisi mücadelemizin hem tarihi hem de şahidi oldu" dedi.Eğitim-Bir-Sen'in, eğitime yön veren dergisi Eğitime Bakış'ın 15. yılı münasebetiyle düzenlediği "Yazarlar Buluşması" programı, Sinop Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Üyesi Nazım Maviş, Konya Milletvekili Halil Etyemez, Kahramanmaraş Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Habibe Öçal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Üniversiteler Arası Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. H. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Üniversiteler Arası Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, Meclis Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkanı Ahmet Yurtman, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, daire başkanları, ilçe milli eğitim müdürleri, Eğitim-Bir-Sen genel merkez eski yöneticileri, şube başkanları ve yönetim kurulları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.Genel Başkan Ali Yalçın, programda yaptığı konuşmada, "Kurmak bize düştü bu kalbi sökülmüş çağı/ Buyruk en ağır yükün altına saldı beni" diyerek, yeni bir çağı kurma yükünü sırtlayan Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının tarihe hakiki bir tanıklık olarak kaydettiği; hür düşünce, medeniyet, alın ve akıl teri mücadelesinin neferi Eğitim-Bir-Sen'in büyük bedel ve kazanımlarla dolu çeyrek yüzyılını geride bıraktıklarını söyledi."Sendikal yürüyüşümüz, özgürlükleri savunan, vesayetin izlerini silen bir özne olarak tarihe kaydedildi"Yeni ufuklardan yeni umutlara yönelen yürüyüşlerinin, ayak bastıkları her yeri özgürleştiren, vesayeti temizleyen bir özne olarak tarihe kaydedildiğini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: Ortaya koyduğumuz fikirleri, paradigmayı, felsefeyi kayıt altına almayı, üyelerimiz ve milletimizle paylaşmayı mücadelemizin parçası kıldık. Bu amaçla, 15 yıldır yayımladığımız, 25 bin adet basılan, ücretsiz olarak okurlarla buluşturulan Eğitime Bakış dergisi mücadelemizin hem tarihi hem de şahidi oldu. 'Dergiler, hür düşüncenin kaleleridir' diyor Cemil Meriç. Dergiler, farklı bakış ve düşünme biçimlerini aynı sayfalarda buluşturan özelliğiyle analitik ve özgür düşüncenin gelişmesine katkıda bulunuyor; düşünce dünyamıza, müktesebatımıza, algılanış biçimimize ayna tutuyor. Dolayısıyla dergicilik, yaşadığı çağa ve topluma şahitlik eden herkes için vazgeçilmez bir enstrümandır. Dergileri vazgeçilmez kılan, çağın ve toplumun meselelerini yorumlamanın ve istişarenin bereketidir.""Zor zamanlarda 'nemize gerek' demedik, 'bize gerek' diyerek sorumluluk üstlendik"Kültürel emperyalizmin her zamankinden daha fazla toplumu endoktrine ettiğini, hür düşünceyi boğduğunu, kültürel hegemonyayı tesis ettiğini kaydeden Yalçın, "Kültürel emperyalizm, sömürüyü, tanktan toptan, uçaktan öte; rıza üreterek, zihinleri dönüştürerek, akli kodları değiştirerek gerçekleştiriyor. Kültürel ve enformatik kakofoniyle farklı düşünce ve bilgi sistemleri hedef alınıyor, zihinler sulandırılıyor, hakla batıl karıştırılıyor. Nitekim en güçlü iktidar, bilgiyi ve düşünme biçimini yönetendir. En korkunç işgal ise zihinlerin işgalidir. Sömürüye itirazı ortadan kaldırmanın, rızaya dayalı kalıcı bir düzen inşa etmenin yolu, zihinleri istila etmekten, özgür düşünceyi yok etmekten geçiyor. İşte bu yüzden diyoruz ki, bilgi çağı dedikleri bu çağ enformatik cehaletin zirvesidir. İşte dergiler, tam da bu noktada önem arz ediyor. Çünkü kültürel emperyalizme, yeni sömürü düzenine, enformatik saldırıya en etkili cevap, dergilerin ürettiği hür düşüncedir. Horkheimer'in ifadesiyle, 'özgürlük, tek tipleştirmeye direnmektir.' Biz de Eğitim-Bir-Sen olarak, 28 Şubat'ın zor ve zulüm zamanlarında tek tipçi anlayışa karşı 'nemize gerek' demedik, 'bize gerek' dedik, sorumluluk üstlendik. 'Behey Yunus sana söyleme derler/ ya ben öleyim mi söylemeyince' diyen Yunus gibi kelamı haysiyet bildik" şeklinde konuştu."Örgütlü gücümüzü fikri güçle birleştirdik"Zihinsel işgalle gücünü tahkim etmek isteyen vesayete karşı direniş hatları oluşturduklarını, hasbi bir ruhla hesapsız bir mücadele sergilediklerini dile getiren Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen olarak, cehaletin bunaltıcı karanlığına karşı, amblemimizde de sembolize ettiğimiz gibi, bilginin, özgür düşüncenin meşalesini yaktık. Örgütlü gücümüzü fikir gücümüzle takviye ettik. İşte tam 15 yıl önce bütün bu mülahazaların sonucu olarak, 'Eğitime Bakış'ı çıkardık. Eğitime Bakış'ta, dönemin şartlarında konuşulamaz denilen konuları ele aldık. Kültür ve düşünce dünyamız adına derinlikli bir müktesebat oluşturduk. Eğitime Bakış'ın her sayısı, el atmaya pek de cesaret edilemeyen; eğitimde yeni paradigma arayışlarından katsayı ve başörtüsü engeline, müfredattan beyin göçüne, sınav sistemlerine, dershanelere, misafir öğrenci meselesinden eğitimde şiddete, erken çocukluk eğitimine kadar birçok meselemizde ufuk açıcı oldu. Nitekim fikirsiz dergi, dergisiz örgüt, örgütsüz toplum olmaz" ifadelerini kullandı."Düşünceye yatırım yapıyor, kültüre destek veriyoruz"Ali Yalçın, sendikacılığı bilgi, insan ve eğitim odaklı olarak hayatın her alanına yaydıklarını vurgulayarak, "Emek ve özgürlük mücadelemizi yılın 365 günü sosyal, kültürel, sanatsal, her alanda sürdürdük, sürdürüyoruz. İnternet sayfamızdan bültenimize, Eğitime Bakış dergimizden hakemli dergimize, kitap ve raporlarımızdan, yarışma, panel ve sempozyumlarımıza kadar akademik temelli bir mücadele yürütüyoruz. Düşünceye yatırım yaparak, kültüre destek vererek kazanım üretiyoruz. Bu yönüyle Eğitime Bakış, ürettiği yeni paradigma ve anlayışla bir okul olan Eğitim-Bir-Sen'in en önemli faaliyetlerinden biridir" diye konuştu."İzi silinen değil, izi sürülen bir birikim üretiyoruz"Eğitime Bakış'ın sayfalarında eleştirel bir tutumla sorunlara işaret etmekle yetinmediklerini, çözüm önerilerini de ortaya koyduklarını kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü biz inanıyoruz ki, eleştiri, analiz ve değerlendirmeleri anlamlı kılan şey, çözüme sunduğu katkıdır. Eğitime Bakış'la üretilen bu müktesebat; eğitimimizin bugün yaşadığı ve yarın önüne çıkacak sorunları aşmasında önemli bir bilgi, tecrübe ve referanstır. Bu yönüyle izi silinen değil, izi sürülen bir birikim üretiyoruz. Eğitime Bakış, eğitim camiası için bir imkandır, değerdir. Bundan 15 yıl önce dergiyi çıkarma kararı alan başta genel başkanımız Ahmet Gündoğdu ve riyasetindeki yönetim kuruluna, o günden bugüne dergimize emek veren herkese teşekkür ederim." - ANKARA