Eğitime Destek İçin Okul Bahçesinde Tezgah Açtılar

Gölcük
Seyyar Pazarcılar Odası üyeleri, eğitime katkı sağlamak amacıyla okul bahçesinde tezgah açtı.
Pazarcı esnafının, eğitime destek amacıyla Gölcük Saraylı İlkokulu bahçesinde açtıkları tezgaha vatandaşlar ilgi gösterdi. Türkiye
Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gölcük Pazarcılar Odası üyelerini yaptıkları bu etkinlikten dolayı kutladı.
Çocuklara örf ve adetleri öğretmek zorunda olduklarını belirten Karaca, "Pazarcılık mesleği ahilik kültürünü icra eden en eski meslektir. Tabii ki okumak çok güzeldir. Herkes bu ülkede okuyacak, doktor, öğretmen olacak ama bu mesleği de gençlerimize öğretmek lazım." diye konuştu.
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ise, etkinliğin ilçede bir ilk olduğunu ve 3 yıldır bunu devam ettirdiklerini söyledi.
Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer de, pazarcı esnafı olarak sosyal hayatın içinde bulunduklarını ifade etti.
Etkinliğe, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Müftüsü İlyas Öztel, Kocaeli
Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.
Gölcük