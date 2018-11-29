Eğitime Destek İçin Sahne Alacaklar

29 Kasım 2018 Perşembe 15:41



29 Kasım 2018 Perşembe 15:41

Sinop'ta, geliri üniversite öğrencilerine aktarılacak tiyatro oyununda ressam, diş hekimi, akademisyen ve öğretmen gibi çeşitli meslek grupları mensupları rol alacak.Kentte faaliyet gösteren Telvin Sanat Akademisince uygulamaya konulan proje kapsamında Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin derlediği "Fosforlu Cevriye" adlı tiyatro oyunu, üniversite öğrencilerine gelir sağlamak amacıyla sahnelenecek.Öğretmen, akademisyen, diş hekimi, ressam gibi farklı meslek gruplarında faaliyet gösterenlerin gönüllü olarak rol aldıkları oyun, yaklaşık bir ay sonra izleyiciyle buluşacak.Telvin Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Gülbahar Karaduman Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 kişilik kadroyla hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Oyunculardan birçoğunun ilk kez sahne deneyimi yaşayacağını vurgulayan Karslı, buna rağmen özverili şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlattı.Provalarının çok güzel gittiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık bir ay sonra sahneleye koyacağımız oyundan elde edilen gelir üniversite öğrencilerimize burs olarak aktarılacak. Böyle anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda gönüllü oyuncularımız olması daha anlamlı oldu. Burada bir yandan sanatlarını icra ediyorlar bir yandan da iş streslerini atma fırsatı buluyorlar." dedi.Oyunun yönetmeni Emre Kiraz ise kendi mesleklerinde başarılı kişilerin tiyatro sahnesinde de başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu belirtti. Sahne eğitimleri olmamasına karşın provalarda çok başarılı sahnelerin ortaya konulduğunu vurgulayan Kiraz, şunları kaydetti:"Yarı profesyonel bir ekiple her sene güzel işler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de her yaptığımız işin bir öncekinden daha iyi olmasını istiyoruz. O anlamda öğrencilerimiz yararına sahnelenecek bu oyun için herkes en iyi performansını ortaya koymaya çalışıyor. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum çünkü sanatın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum."