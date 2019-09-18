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Eğitime hayırsever desteği
18.09.2019 11:37
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Kaynak: DHA
Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu
Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı
Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız
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FETÖ sanığı iş adamı, duruşmada ağlayarak tahliyesini istedi
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış
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Varank: "Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hedeflerimize geniş tabanlı bir ilerlemeyle ulaşabiliriz"
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Filipinler'in güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem
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