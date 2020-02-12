Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi

Meteororoloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İşte 12 Şubat Salı günü eğitime ara verilen iller...

AĞRI

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

RİZE

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada 13 Şubat Perşembe günü Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Rize'de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında il genelinde 3 gün eğitime ara verilmişti. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulları tarafından izili sayılacakları belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenler okul müdürlüklerince izinli sayılacaktır."

Çamlıhemşin ve Pazar ilçesinde mevcut kar örtüsünün kalkmamış olması nedeniyle ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği bildirildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarımızda Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tatil haberini Erzurum Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Arsalntaş, mesajında, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilmiştir" dedi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle yarın ve 14 Şubat Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün daha tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ile buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.