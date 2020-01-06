Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Yurt genelinde şiddetli kar yağışı etkili olurken, bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Peki hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor.

KARAMAN

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

BALIKESİR DURSUNBEY'DE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KÜTAHYA VE BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

BİLECİK'TE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Bozüyük ilçesindeki okullarda da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

KONYA'NIN 5 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Konya'nın Hadi,Taşkent, Hüyük, Doğanhisar, Seydişehir ilçeleri ile Meram, Selçuklu ve Beyşehir ilçelerindeki bazı mahallerde eğitime yarın ara verildi.

ISPARTA

Isparta'nın, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

ÇANKIRI'NIN 8 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Çankırı'nın 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.