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Eğitime kar engeli - KONYA

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

06.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:23
'nın , ve Hadim ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.
Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bugün öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.
Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Eğitime kar engeli - KONYA

Akşehir, Hüyük, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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