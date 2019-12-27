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Eğitime kar engeli - VAN

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.

27.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:49
Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.
Van
Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Eğitime kar engeli - VAN

Yüksekova Kaymakamlığı, Hakkari Valiliği, Van, Güncel

Kaynak: AA


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