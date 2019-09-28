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Eğitimi okul duvarlarına taşıdılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köy okulunun koridorlarına sanat ve bilim sokakları oluşturuldu.

28.09.2019 16:42Eğitimi okul duvarlarına taşıdılar
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köy okulunun koridorlarına sanat ve bilim sokakları oluşturuldu.
Ovacuma İlkokulu koridorlarında Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen ve Türkan Şoray'ın yanı sıra dünyaca ünlü sanat ve bilim adamının öğrenciler tarafından yapılan resimleri yer alıyor.
Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resimlerin öğretmenlerinin yardımıyla öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi.
Öğrencilerin kendi yeteneklerini ortaya çıkardıklarını belirten Gümüş, "Öğrencilere imkan tanındığı zaman yeteneklerini sergilemiş oluyorlar." dedi.

Türkan Şoray, Safranbolu, Karabük, Teknoloji

Kaynak: AA

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