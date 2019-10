"Eğitimin aksaması söz konusu olamaz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime ara verilen bazı sınır ilçeleriyle ilgili her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz." dedi.

Selçuk, beraberindeki Vali Abdullah Erin ile terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda hasar gören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulhakim Karadağ'dan bilgi alan Selçuk, müdürlük personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in yanında olmak, yurdun tamamına yayılan milli birlik ve beraberlik ruhunun tüm yoğunluğuyla Akçakale'de bulunduklarını ifade etti.

Askerlere muvaffakiyet dileğinde bulunan Selçuk, "Aksamadan, kesintiye uğramadan sürdürülmesi gereken vazifelerden biri de elbette eğitimdir. Eğitimde duramayız, bekleyemeyiz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, sınır illerinin güvenlik tedbiri gerektiren ilçelerinde eğitime ara verilmeden devam edebilmek adına birtakım tedbirler alındığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu bölgede eğitim gören gençlerimizin eğitim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi adına hassas bir çalışma yürüttük. Hazırlıklarımızı da tamamladık. Bu kapsamda Şanlıurfa ve Mardin illerimizin Suriye sınırında yer alan ilçelerinde eğitim kurumlarının öğrencilerin derslerinden geride kalmamaları, üst öğrenimlere giriş sınavında mağduriyet yaşamamaları, planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve eğitim personelimize yönelik alınan tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi söz konusu. Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz. Orta öğretimde misafir öğrenci yerleştirme işlemleri, ilgili komisyonlarca, komisyon şartı aranmaksızın yapılmasına yönelik işlemler hayata geçirilmiş durumdadır. Rehberlik ve araştırma merkezlerimiz, okullarımızda psikososyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizi tespit edecek, ilgili ekiplerce gereken planlamalar yapılacak. "

"Eğitimin aksaması söz konusu olamaz"

Okul değişikliği yapan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edebilmesi için gereken tedbirlerin alındığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır. Öğrencilerimizin farklı okullarda pansiyona yerleştirilebilmesi, farklı yerleşim yerlerinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanabilmesi için de gerekli tertibat alınmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sanal sınıf uygulaması da kullanılabilmektedir. Yani, isteyen öğrencilerimiz sanal sınıflarda da istediği şekilde tüm dersleri alabilir. Platformun cep telefonu üzerinden kullanımı halinde de 3 GB'ye kadar ücretsiz kullanım söz konusudur. Valiliklerimiz ise eğitim faaliyetlerinin devamı için yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz için güvenlik, barınma gibi her türlü görevlendirme için tedbirleri almıştır."

Yürütülen harekatın çok kutsal olduğunu ve Allah'ın izniyle kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını beklediklerini, buna olan inançlarının da tam olduğuna işaret eden Selçuk, "Bu süreç bize bir kez daha göstermiştir ki milletimiz birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermektedir. Mehmetçik'imiz ile yaşadığımız haklı gururu, eğitim ordumuzla milletimize yaşatacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu bağlamda benim burada gördüğüm çalışmalar, son derece yerinde ve yetkin biçimde." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bölgedeki okullarda eğitime verilen aranın devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Okullarda şu an eğitimin devam edebilmesi için şartları inceliyoruz. Duruma göre kararlarımızı alıyoruz. Bunları takip ediyoruz." karşılığını verdi.

Kaynak: AA