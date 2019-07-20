"Eğitimin yüzde 50'si 5 yıl içinde dijitalleşecek"ANKARA, (DHA)- UZAKTAN Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Yücel Tekin, teknolojinin eğitimde hızla etkisini göstermeye başladığına dikkat çekti. Uzaktan eğitimdeki artışın örgün eğitime oranla 2 kat arttığını belirten Tekin, "Eğitimin tamamı uzaktan gerçekleşmez. Elbette kampüslerde devam edecek. Ancak bölümlerin yüzde 50'sinin 5 yıl içinde online okutulacağını öngörüyoruz" dedi.Öğrenme artık okul, üniversite gibi kurumlarda, dört duvar arasına sıkıştırılmıyor. Günümüz eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, öğrenciler mekan ve zaman sınırlaması olmadan bilgiye ulaşılır oldu. Dijitalleşme sürecinin eğitimde hızla devam ettiğini belirten Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Yücel Tekin, uzaktan eğitim hakkında önemli bilgiler paylaştı."EĞİTİM KİŞİSELLEŞEREK HAYATIMIZA GİRİYOR"Uzaktan eğitim sayesinde öğrencilerin 24 saat boyunca eğitim içeriğine ulaşabileceğini belirten Yücel Tekin, "Teknoloji eğitimde etkisini hızla gösteriyor. Dijitalleşme hızla devam ediyor. Bu anlamda eğitimdeki en önemli gelişim ise öğrenme yönetim sistemleri. Uzaktan eğitimde ve örgün öğretimde özellikle tüm dersler için birer web sayfası sağlanıyor. Öğretim üyeleri bu web sitesi sayesinde içerikleri öğrencilerine kolaylıkla ulaştırabiliyor. Öğrenciler de bu web sitesi sayesinde 24 saat boyunca bu içeriklere ulaşabiliyor. Eğitimde teknoloji adına en önemli gelişme bu. Yani, eğitim, zaman, mekandan bağımsız kişiselleşerek hayatımıza giriyor" diye konuştu.ÖRGÜNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI İKİ KAT ARTTIÖğrencilerin uzaktan eğitimle birlikte ödevlerini evlerinden 24 saat boyunca gönderebildiklerini anlatan Tekin, dijitalleşmenin eğitime hız kazandıracağının altını çizdi. Uzaktan eğitimin son yıllarda daha çok tercih edildiğini de vurgulayan Yücel Tekin son rakamları ise şöyle paylaştı:"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) rakamlarına baktığımızda öğrenci sayıları örgünde yıllık yüzde 10 oranında artarken, uzaktan eğitimde bu sayı yıllık yüzde 26'lar civarına ulaştı. Örgün öğrenci sayısına göre uzaktan eğitim öğrenci sayıları iki kat artıyor. Uzaktan eğitimin yüzde 65'ini yüksek lisans öğrencileri oluşturuyor. Yüzde 35'i ön lisans ve geri kalanları ise yaklaşık yüzde 6'sını da lisans programları oluşturuyor. Ancak Türkiye'de tezli yüksek lisans henüz uzaktan eğitimde yok.""SINIFLARIN DUVARLARI BUHARLAŞACAK"Uzaktan eğitim alan yüksek lisans öğrencilerinin iş hayatında olduğunu ifade eden Tekin, "Bu kişiler arasında mühendislerden, doktorlara kadar pek çok meslek grubundan öğrenci var. Öğrencilerin çalışırken eğitimlerini devam ettirme istekleri özellikle ön planda. Öğrenci evinde kahvesini içerken eğitimin de sürdürebiliyor. Uzaktan eğitimde özellikle işletme, eğitim ve psikoloji alanlarının tercih edildiğini görüyoruz. Sınıfların duvarları buharlaşacak diyoruz. İlerleyen yıllarda eğitimin kişiselleşmesiyle beraber uzaktan eğitimin özellikle de iletişimdeki araçların gelişmesiyle beraber belki de öğrenciler hiç sınıflar da bile bir araya gelmeyecek. Eğitimin tamamı elbette uzaktan olmaz, kampüslerde eğitim devam edecektir. Ancak bölümlerin yüzde 50'si 5 yıl içinde online olacak" değerlendirmesinde bulundu.