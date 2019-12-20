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Eğitimini tamamlayan 600 bedelli er yemin etti

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 37. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

20.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:57 Eğitimini tamamlayan 600 bedelli er yemin etti
'da eğitimini tamamlayan 37. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

37. dönem bedelli erler için düzenlenen törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 600 bedelli er, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. - KÜTAHYA

Kütahya, bedelli, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

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