Eğitimlerini başarıyla tamamlayan hükümlülere ekskavatör sürücü belgeleri verildi

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında cezaevlerinde bulunan hükümlülere verilen ekskavatör iş makinesi operatörlük eğitimi tamamlandı. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan 28 hükümlüye, uluslararası geçerliliği olan sürücü belgeleri törenle verildi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25 Eylül 2019'da işyurdu çalışmalarının desteklenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalamıştı. Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri protokolün imzalanmasının ardından gerekli çalışmalara başlamış, bu kapsamda hükümlülere ekskavatör iş makinesi operatörlük eğitimleri verilmeye başlanmıştı. Hükümlülere 6 hafta boyunca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makine İmalat ve Donanım Dairesi Başkanlığına ait Ankara Etlik Eğitim Merkezi'nde ekskavatör eğitimi verildi. Merkezde kurulu olan simülatör üzerinden ders alan hükümlülere pratik olarak da ekskavatör eğitimi verildi. Hükümlüler, eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava tabi tutuldu. Sınavı başarıyla geçen 28 hükümlü, uluslararası geçerliliğe sahip ekskavatör sürücü belgelerini Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde düzenlenen törende aldı. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Murat Atan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve hükümlüler katıldı.



Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumunun amacının hükümlülerin salıverilmelerinin ardından topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve tekrar suç işlemesinin önüne geçmek olduğunu söyledi. Türkiye genelinde 309 işyurdu kurumunun bulunduğunu belirten Kuş, "Buralarda 180'den fazla iş kolumuz var ve toplamda 60 bin civarında hükümlü kardeşimiz bu kurumlarda çalışmakta. Kurumumuz, hükümlü ve tutukluların bireysel özellikleri, ilgileri ve mesleki eğilimlerini dikkate alarak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Çağdaş infaz sistemimizin temel amacı, suça sürüklenmiş bireyleri rehabilite ederek tekrardan topluma kazandırmak ve yeniden suç işlemelerini önlemektir" diye konuştu.



İşyurtları kurumlarında hükümlü ve tutuklulara sadece belli meslek alanlarında teknik ilgi ve beceri vermekle yetinilmediğini dile getiren Kuş, bunun yanında iş ahlakı, iş sağlığı ve güvenliğinin de öğretildiğini kaydetti. Kuş, "Bizim ceza infaz kurumlarımızın temel amacı hükümlülerin almış oldukları cezayı dört duvar arasında geçirmesini sağlamak değildir. Bizim amacımız, niyetimiz hangi amaçla girmiş olursa olsun ceza infaz kurumuna giren her bireye dokunmaktır, onu kazanmaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA