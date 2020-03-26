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Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda

Seyhan Belediyesi, uzmanların Korona virüs bulaşma riskini en aza indirmek için evde kalınması yönündeki uyarılarını güçlendirmek ve halkın evde kalmasını teşvik etmek amacıyla "Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda" etkinliğini başlattı.

26.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:18
Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda
Seyhan Belediyesi, uzmanların Korona virüs bulaşma riskini en aza indirmek için evde kalınması yönündeki uyarılarını güçlendirmek ve halkın evde kalmasını teşvik etmek amacıyla "Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda" etkinliğini başlattı.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü, "Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda" etkinliğiyle sabah sporu programları gerçekleştiriyor. Halkın talebiyle gerçekleşen sabah sporu etkinliğiyle, vatandaşın evde kalmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Etkinlik çerçevesinde, eğitmenler apartmanlardaki vatandaşın göreceği şekilde sokakta hareketleri yapıyor, halk ise evinde sokağa çıkmadan bu hareketleri uyguluyor.

Eğitmenler sokaktan komut veriyor, halk evinde uyguluyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla gerçekleştirilen ve halkın evinde kaliteli zaman geçirmesine katkı vermeyi amaçlayan uygulama Reşatbey Mahallesi'nde de gerçekleştiriliyor. Apartmanların ortasında bulunan parkta Korona virüs tedbirlerine uygun olarak eğitmenler hareketleri göstererek vatandaşa öncülük ediyor, halk ise oturduğu evinden balkona çıkarak hareketleri uyguluyor.

Yaklaşık 45 dakika süren "Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda" programı talep doğrultusunda sürdürülecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Seyhan, Sabah, Güncel

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