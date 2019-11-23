Eğlence mekanı çıkışı bıçaklı kavga: 2 yaralı

ADANA'da, eğlence mekanı çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hamit T. ve arkadaşı Şahin S., iddiaya göre eğlenmek için gittikleri bir mekandan çıktıları sırada isimleri öğrenilemeyen iki kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit T. ve arkadaşı Şahin S., iki kişi tarafından bıçaklandı. Şüpheliler bir otomobile binerek olay yerinden kaçarken, yaralı iki arkadaş ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ve başından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hamit T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşı Şahin S.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKALANDILAR

Öte yandan isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.