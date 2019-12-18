Haberler » Güncel » Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2) - Haber

Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2)

OLAY ANI KAMERADAIsparta'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

18.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:14Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2)

OLAY ANI KAMERADA

'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, eğlence merkezinin önünde bekleyen kalabalık bir gruba yaklaşan E.E.'yi gruptakilerden birinin iteklediği yer aldı. Dengesi bozulan E.E.'nin tabancayı belinden çıkararak tartıştığı kişilere doğru ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Olay sonrası polis tarafından yakalanan E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16 Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - Haber
19:16 İstanbul'daki kız öğrencilerden Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı - Haber
19:14 Merkel'den ABD'nin boru hattı yaptırımlarına misilleme yapılmayacak sinyali - Haber
19:14 Yüzündeki doğum lekesi ve küçüklük fotoğraflarıyla gerçek ailesini arıyor - Haber
19:12 Ağrı'da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:18:59