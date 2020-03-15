Eğlence mekanı sahibi, kavgayı ayırmak isterken öldürüldü
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde eğlence mekanının sahibi Hasan Güngör, iş yerinde kavga eden iki müşterisini ayırmaya çalışırken, göğsünden tabancayla vurularak öldürüldü.
15.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:10
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde eğlence mekanının sahibi Hasan Güngör, iş yerinde kavga eden iki müşterisini ayırmaya çalışırken, göğsünden tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde Akçakoca ilçesi Karaburun köyünde, deniz keranındaki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanında birlikte alkol alan H.S. ve K.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.S. tabancasını çekerek, K.Ş.'ye doğrultup, tetiği çekti. Tabancadan çıkan kurşunlar, bu sırada araya giren eğlence mekanının sahibi Hasan Güngör'ün göğsüne, K.Ş.'nin de bacağına isabet etti.İhbar üzerine mekana, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hasan Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. K.Ş. ise Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan H.S.'nin cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar ettiği belirlendi. H.S.'nin yakalanması için polisin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Hasan Güngör, Akçakoca, Güncel
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