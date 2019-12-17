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Eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu

Beylikdüzü'nde bir eğlence eğlence mekanının sahibi ve arkadaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

17.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:55Eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu
'nde bir eğlence eğlence mekanının sahibi ve arkadaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Mekanın kapanma saatine yakın gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 04.30'da Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi Necip Fazıl Kısa Kürek Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekanın sahibi ve arkadaşı, iş yerinin kapanma saatine yakın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Eğlence mekanının içinde ve önünde yaralanan iki kişi yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarı çıkarak ne olup bittiğini öğrenmek istediler. Yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.
İki kişiyi yaralayan kimliği belirsiz şahısta olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Necip Fazıl Kısakürek, Barış Mahallesi, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: İHA

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