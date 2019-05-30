Eğlence mekanında çalışanların darbedilmesi

Beşiktaş
'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi Şahin Ş. gözaltına alındı
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 10 Nisan
'da Beşiktaş'ta sahibi olduğu iş yerinde biri kadın iki çalışanı, kendisini görünce ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darbettiği öne sürülen Şahin Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan Şahin Ş, Asayiş Büro
Amirliğine götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan şüphelinin, şikayet üzerine 11 Nisan'da gözaltına alınıp hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü
, 10 Nisan
, Güncel
Kaynak: AA