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Eğlence mekanında cinayet

Antalya'da bir eğlence mekanında cep telefonuyla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ali Laçin, hayatını kaybetti.

25.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:55Eğlence mekanında cinayet
'da bir eğlence mekanında cep telefonuyla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ali , hayatını kaybetti.
Olay, Döşemealtı ilçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce eğlence mekanında personel taşıma işi yaptığı öğrenilen Ali Laçin, eğlendiği eski işyerine, daha önceden aralarında husumet bulunduğu B.S ve M. E. geldi. İddiaya göre, mekanın ikinci katındaki girişte cep telefonuyla konuştuğu sırada Laçin'in yanına gelen B. S., yanında getirdiği tabancayla Laçin'in kafasına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı. Mekanda bulunanların vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan cinayet şüphelileri B.S. ile M.E., polis ekiplerince yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir ara sokakta kaçtıkları otomobilde kıskıvrak yakalandı.
Ali Laçin'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(iHA)

Antalya, Laçin, Güncel

Kaynak: İHA

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