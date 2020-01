Eğlence mekanında işlenen cinayetin sanığı: "Silahı şaka olsun diye doğrulttum"

Antalya'da bir eğlence mekanında bir kişiyi başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık hakim karşısına çıktı. Savunmasında maktul hakkında, "sevdiğim biriydi" diyen sanık, "Bana, 'Yine silahla mı geldin? Burada silah attırmayız' dedi. Bende arabada bulunan babamdan kalma şahsi silahı alıp geri döndüm. Biz Türklerde bir anlayış vardır, 'Yapılmaz' deyince, 'Yaparım' içgüdüsüyle silahı şaka olsun diye doğrulttum" dedi.Olay, geçtiğimiz yıl 24 Kasım'da Döşemealtı ilçesindeki bir eğlence mekanında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce eğlence mekanında personel taşıma işi yaptığı öğrenilen Ali Laçin , eğlendiği eski işyerine, Burak S. ve M.E. geldi. İddiaya göre, Burak S. yanında getirdiği silahla Laçin'in kafasına ateş ederek, olay yerinden otomobille kaçtı. Mekanda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelileri Burak S. ile M.E., polis ekiplerince yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir ara sokakta kaçtıkları otomobilde kıskıvrak yakalandı.Ali Laçin'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Adliyeye sevk edilen şüpheli Burak S., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak S., taraf avukatları ve müştekiler katıldı."'YAPARIM' İÇGÜDÜSÜYLE SİLAHI ŞAKA OLSUN DİYE DOĞRULTTUM"Olay günü alkollü olduğunu söyleyen sanık, "Arkadaşım M.E. ile tavernaya gittik. Kapıda çalışanlarla karşılaştım. Maktul sevdiğim biriydi. İşyeri sahibi Ş.K. ile M.A. ile sohbet ettik. Onlar içeriye geçti. Maktulle ayaküstü sohbet ettik. Bana, 'Yine silahla mı geldin? Burada silah attırmayız' dedi. Bende arabada bulunan babamdan kalma şahsi silahı alıp geri döndüm. Biz Türklerde bir anlayış vardır, 'Yapılmaz' deyince, 'Yaparım' içgüdüsüyle silahı şaka olsun diye doğrulttum. Ben silahı doğrultunca maktul koluma vurduğu anda silah kendiliğinden patladı. Bilmeyerek gerçekleşen bu olaydan dolayı pişmanım" dedi.Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini ifade ederek, "Maktul silahı sormasaydı, müvekkil silahı çıkarmayacaktı. Olayın kazayla olduğu çok açık. Sanığın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ve tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Maktulün babası Durmuş Laçin de sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Laçin, "Havaya sıkılan silah havaya gider. Bu düzenleyip sıkmadır, kasten vurmuştur" şeklinde konuştu.Sanığın öldürme eylemini tasarlayarak yaptığını kaydeden müşteki avukatı, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.(Huriye Ferah Vanlı/İHA)