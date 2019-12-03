Haberler » Güncel » Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber

Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı

Konya'da eğlence mekanında kadın garsonu masasına davet eden adam, sohbet etmek isteyince mekanda kavga çıktı. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi ise alkollü adamı bıçakladı.

03.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:28

'da, Metin K. (41), alkol aldığı eğlence mekanında, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek isteyince çıkan kavgada, güvenlik görevlisi İsmail Ç. (24) tarafından bıçaklandı. Yaralı halde sokak ortasına atılan Metin K., hastaneye kaldırılırken, güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, saat 03.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gülyurdu Sokak'ta meydana geldi. Çevre sakinleri, sokak ortasında kanlar içinde yatan Metin K.'yi görünce polis ile sağlık görevlilerini aradı.

İhbarla sokağa gelen sağlık görevlileri, Metin K.'nin karnı ile bacağından bıçaklanarak yaralandığını tespit etti. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Metin K. tedaviye alındı.

GÜVENLİK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin K.'nin yaralı halde bulunmadan önce aynı sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında alkol aldığını belirledi.

Araştırmasını bu yönde sürdüren polis, Metin K.'nin, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek istediğini, bu nedenle çalışanlarla arasında çıkan kavgada güvenlik görevlisi İsmail Ç. tarafından bıçaklandığını belirledi. Gözaltına alınan İsmail Ç., emniyete götürülürken, kendisini bekleyen yakınlarına, "Çakallarla uğraşıyoruz işte" dedi. Polisteki sorgusu tamamlanan İsmail Ç., adliyeye sevk edildi.

Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı

Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (13)
ADINIZI YAZIN:Konya sanıldığı gibi muhafazakar değil,
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MECHUL ASKER:Neden ne olursan ol gel demiş mevlana yani konyaya gel demiş taaa o zaman oradaki ahlak çöküşünü görmüş adam dişaridan gelecek olan lar oradakilerden daha pislik ve ahlaksiz olamayacaklari için ahlaksizlikta istanbulu ve diğer metropolleri bile 5 e katladi konya buradan yetkililere sesleniyorum konyanin acilen TOPRA ĞINI veSUYUNU değiştirmeleri lazim ...
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MECHUL ASKER:Uleeee yinemi kenya ??
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
AKIL İŞİ:şehirde yine az kırsalda daha çok adam akşama kadar tarlada çalışıyor sonra pavyonda harcıyor
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KENYA:Nüfus azaltılmalı
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
TÜRKİYEDE BU PAVYONLAR KAPATILMALI:türkiyede bu pavyonlar kapatılmalı
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
HİA:heee kapatılsın da yolda yürüyemez hale gelelim abazalar vyüzünden nedemiş ünlü siyasetçi bi araştır bakalım
Yayından Kaldır
1 4
XXX:KONYA TÜRKİYE DE PAVYON KONUSUNDA BİR NUMARA
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
SU YOLUNU BULUR:bunlarda biz birinin askerleriyiz diyor. .
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
GÜMÜŞ:ADANA YERİNİ KONYAYA KAPTIRIYOR. KONYA YOLUNDAAYIM KONYAAA YOLUNDAAAA
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
13:29 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
13:25 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Haber
13:24 Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Haber
13:24 Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:33:05