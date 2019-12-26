Haberler » 3. Sayfa » Eğlence merkezi önünde silahlı çatışma: 1 yaralı - Haberler

Eğlence merkezi önünde silahlı çatışma: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir eğlence merkezi önünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

26.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:47 Eğlence merkezi önünde silahlı çatışma: 1 yaralı
'ın Ereğli ilçesindeki bir eğlence merkezi önünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi Abdi İpekçe Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. (33) daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan C.B. (45), M.B. (46), İ.C.E. (23) ve S.T. (34) ile eğlence merkezi önünde karşılaşınca kavga çıktı. 4 kişi tarafından darp edildikten sonra C.B. üzerinde bulunan silahla A.B.'ye ateş etti. Karın bölgesine isabet eden mermi çekirdeği A.B.'nin kemerine denk gelince hafif şekilde yaralandı. Bu sırada A.B.'de üzerinde bulunan silahı çıkartarak rastgele ateş açtı. Olay yerinden hızla uzaklaşan A.B. ruhsatsız tabancası ile polise teslim olurken, kavgaya karışan M.B. ile İ.C.E. olay yerinde diğer şüpheliler ise polis tarafından başka bir yerde yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler "Kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanun maddesine muhalefet, tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:12   Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor - Haberler
18:58   Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi - Haberler
18:57   2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber - Haberler
18:57   Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Haberler
18:54   İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:29   Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
26.12.2019 19:29:46