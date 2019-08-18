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Eğlence merkezindeki kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü diskolar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

18.08.2019 14:55 Eğlence merkezindeki kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü diskolar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 1'i çöplükte 3 silah ele geçirirken çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı. Olay, sabaha karşı 04.45 sıralarında Kemer'de çeşitli eğlence yerlerinin yoğunlukta bulunduğu Deniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan gruplara mensup kişiler arasında arbede çıktı. Arbedenin kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar çekildi. En az 3 silahın kullanıldığı öğrenilen kavga sokağa taşarken olayda H.A. ayağından, A.T. başından, Z.Ş. ise bacağına ve ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerinde 40'ın üzerinde kovan, biri çöplüğe atılmış 3 adet tabanca ele geçirilirken olay yeri inceleme ekibinin gelmesinden önce tespit edilen boş mermi kovanları çevrede bulunan boş meşrubat şişeleriyle işaretlendi. Polis olayla ilgili olarak Y.K., F.Ş., H.A., E.C., Z.Ş., B.C., H.K., B.C.'yi gözaltına aldı. Olaya karışan kişilerin kullandığı otomobillerde inceleme yapılarak emniyet müdürlüğü parkına çektirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Hanım Türk/İHA)

Antalya, Polis, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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