Eğlence yerlerine virüs önlemi
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerini yarından itibaren geçici olarak durdurdu.
15.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:15
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerini yarından itibaren geçici olarak durdurdu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ekonomi
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