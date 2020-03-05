Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları Filmi

Eğlenceli Çiftlik
Arkadaşları, birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediyor. Bu çiftlik diğerlerinden oldukça farklı. Birbirinden güzel şarkılarla, eğlenceli Farmfastic kasabasında dans etmeye hazır olun. Çiftlik hayvanlarla birlikte öğrenmek ve oynamak isteyen herkese açıktır. Tavuklar, inekler, domuzlar, atlar ve daha fazlası bu eğlence dolu çiftlikte sizleri bekliyor.Yönetmen:
Pippa SeymourSenaryo:
Denise SchoolerFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Farmtastic FunYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
70 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
20.09.2019 Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.