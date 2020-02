Eğlenceli makineler, ATRAX 2020 Fuarı'nda sergileniyor

Parayla çalışan oyuncak otomatlarından yerli yazılım sanal gerçeklik (VR) oyunlarına, nano teknolojik oyun parklarından elektrikli faytonlara kadar pek çok inovatif otomat, 8. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı'nda (ATRAX 2020) ziyaretçilerini ağırlıyor.TUREKS Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ATRAX 2020, kapılarını açtı.Fuarda, yerli yazılım VR oyunlarından nano teknolojiye, engelliler için oyun parklarından elektrikli faytonlara kadar geniş yelpazede ürün ve hizmeti bulunan pek çok şirket müşterilerin beğenisini topluyor.Fuara eğlenceli iki yeni oyunuyla katılan DOF Robotics'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, şirket olarak 2005 yılından beri sanal gerçeklik temelli oyunlarda Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Özellikle 2010'a kadar çalışmalarımız Ar-Ge ile geçti. Maalesef satış hiç olmadı ama sabırlı bir insanım. Bekleyerek 2010 yılından itibaren şu anda bulunmuş olduğumuz 60 tane ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Bunun yanında yüzde 95 ihracatla çalışıyoruz, ağırlıklı olarak ABD, Çin ve Körfez bölgesi." bilgilerini verdi.Arap ülkelerine satılıyorMertcan, yerli yazılımla geliştirdikleri yeni ürün Light of Hope DEFENDER'ı fuarda ziyaretçilerle buluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Altı eksenli hareketli platform üzerine kurulu olan DEFENDER adlı oyun, VR gözlükler ile oynanıyor. Oyuncular interaktif bir şekilde oyun içerisinde birbirini görüp yarışabiliyor. Oyunda dünya uzaylı istilası altında. Böyle bir dünyada konvoy içindeki bir jipte ateş ederek ilerlemeye çalışıyorlar. Hayatta kalarak yolculuk yapıyorlar.DEFENDER adlı oyunu özellikle Arap ülkelerine yoğun olarak satıyoruz. Eğlence sektörüne yeni bir heyecan daha getireceğiz. Şirket olarak CES 2019 İnovasyon Ödülü ve IAAPA Brass Ring Award ödüllü ürünümüz Hurricane 360 VR'la fuarda yerimizi aldık."Başarılı üretimleri sayesinde oyunseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlatan Mertcan, Ar-Ge ve inovasyonu faaliyetlerinin odağına alarak oyunseverlere en iyi deneyimi yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.Mertcan, oyunseverlere bir müjde vererek, "Türk işi zombiden ziyade Gulyabani VR oyunu üzerinde çalışmalarımız var. Şu anda o oyunumuzu belli bir olgunluğa getiriyoruz." ifadesini kullandı.Peluş ödüllü otomatlara ilişkin tüyoOtomat ihracatçısı bir firmanın genel müdürü Hakan Erorbay ise parayla çalışan oyuncak otomatlarında neden çok nadir oyuncak hediyesi kazanıldığını anlattı.Oyuncak maliyetlerinin yüksek olduğunu aktaran Erorbay, işletmelerin maliyet yükünü hafifletmek için peluş oyuncakları daha sıkışık dizebildiğini söyledi.Erorbay, oyuncak ödülü veren otomatları kullanan ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:"Bir lira atıyorsunuz ve tanesi en ucuz 10 lira olan peluşu her seferinde alamazsınız haliyle. Veliler başta olmak üzere bu makineleri kullanmayı sevenlere tavsiyem sıkışık yerde olmayan hafif peluşlara odaklanın. Onları almak daha kolay."Engelliler için "mobil su parkı" oyunuSu parkları üreten Polin Waterparks Bölge Satış Yöneticisi Murat Aygen de, şartlar ve regülasyonlar gereği engelli vatandaşları su parklarında ağırlayamadıklarını belirterek, bu soruna inovatif ve eğlenceli bir çözüm getirdiklerini söyledi.Aygen, "Kurduğumuz tesislerde interaktif ürünler geliştirerek, engelli vatandaşlarında bu eğlenceli aktivitelerden yararlanmasını sağlıyoruz. Bu yönde bir ürün geliştirdik. Geçen sene bu ürünü Tuzla'da açmıştık. Sistem dokunmatik ekranlar üzerinden dokunarak çalışıyor. Hız gerektiren bir oyun." diye konuştu. Göbeklitepe 'yi bütün dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz"Futura Form Genel Müdürü Ali Cüneyt Sayın da fuarda Göbeklitepe temalı ürünlerini sergilediklerini belirterek, "Göbeklitepe'yi bu fuarda tema haline getirdik. Bu temayı tüm dünyada sergiliyoruz. Temada nano teknolojili boya kullandık. Böylece şeffaf heykel ürünleri yapmayı da başarmış olduk. Bu teknolojiyi de Göbeklitepe temasında sergilemek istiyoruz. Göbeklitepe'yi bütün dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.Ayrıca, "Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı (Vendex Turkey) ve Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey de ziyaretçilerini ağırlıyor.ATRAX 2020 ve Vendex Turkey cumartesi akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Adventure Turkey de pazar akşamına kadar macera tutkunlarını pazar akşamına kadar ağırlayacak.