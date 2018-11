Eğlenceli Matematiğin Adresi 'Matematik Evi' Açıldı

23 Kasım 2018 Cuma 15:36



Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Matematik Evi'nin açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "30 öğrenci ile başladığımız program bugün 290 öğrenciye ulaştı. 5 ayda ise toplam 800 kişiyi faydalandı" dedi.Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi'nin açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyasıyla tanıştırmayı amaçlayarak hizmete sunduğu Matematik Evi'nin açılış programına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sulbiye Bilen, Matematik Evi'nin oluşturulmasına katkı sağlayan Matematikçi Prof. Dr. Mehmet Şahin Koçak ve çok sayıda vatandaş katıldı.Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Muhtar Bilen, "Tepebaşı Belediyesi'nin yapmış olduğu yeni bir hizmetin daha açılışında bir aradayız. Ahmet başkanımız bir ilke daha imza atarak Matematik Evi'ni hizmete açtı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne denk geldiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kadının ve çocuğun bilinçlenmesi ve eğitilmesi, toplumun yükselmesi ve güçlenmesi için kaçınılmazdır. Bu tür hizmetlerin artması dileğiyle, Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."5 ayda 800 kişi faydalandı"Ardından konuşan Başkan Ataç ise, çocukların dünyaya matematik gözü ile bakmasının önemine değinerek, "Matematik Evi Eskişehir merkezde bir ilk. Şahin Hocamız çok mütevazı bir insan ve matematik işini çok iyi biliyor. Kendisi üniversitede belki binlerce matematikçi yetiştirdi, kendini bu işe adadı. Türkiye'de örnekleri var ve bugün de Tepebaşı Belediyesi'ne nasip oldu. Çocuklarımızın dünyaya matematik gözüyle bakmaları çok önemli, o açıdan burada çok ciddi işler yapılacak. Her yaştan çocuğumuzu, gencimizi, yetişkinimizi bir takım oyunlarla, kurslarla korktuğumuz matematiği farklı yöntemlerle bu çalışmaların yapılacağı için gerçekten kısa zamanda büyük yol alınacak. Burayı Temmuz'da açtık, 4'üncü sınıftan itibaren her yaş yaş grubundan vatandaşımızın matematiksel, düşünsel becerisini geliştirmeyi hedefledik. Farklı yöntemler ve özel tasarlanmış somut materyallerin kullanıldığı teknikler ile matematik öğretiliyor. Aylık periyotlarla programlar yenileniyor. Temmuz ayında 6 kişilik 20 grupla başladığımız program, Kasım ayında 36 gruba yükseldi ve bugün 290 öğrenciye kadar ulaştı. 5 ayda ise toplam 800 kişi Matematik Evi'nden faydalandı. Matematiksel oyunlar, doğadaki matematik, origami, sözsüz ispatlar, sayıların tarihsel gelişimi, sihirli matematik, müzikle matematiğin ilişkilendirilmesi gibi konular işleniyor. Şahin Hocamın bir iddiası var; sayıların babası Pisagor'un teoremi ile ispatını bilmeyen kalmayacak. Atatürk büyük bir geometri uzmanıydı. Gerçekten o dönemlerde Arapça veya Farsça matematik terimlerini Türkçeleştirerek, geometride büyük bir hedefe başarıyla ulaştı. Arapça veya Osmanlıcadan gelen terimleri Türkçeye dönüştürmüştür. Atatürk sadece harp meydanlarında Türkiye Cumhuriyeti'ne her konuda yenilikler getiren bir lider olmakla yetinmeyip bir de bu tip özellikleri ile dikkat çeken bir insandı. Nur içinde yatsın, ışıkları her zaman yolumuzu aydınlatsın. Matematik Evi, kentimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Matematikçi Prof. Dr. Mehmet Şahin Koçak ise, "Matematik Evi'ni insanlarımızı matematikle buluşturmak, barıştırmak için açtık. Matematik kültürünü topluma yaymazsak, içselleştirmezsek bilim toplumu olamayız. Bilim toplumu olamazsak da o işi başarmış olan toplumların kölesi olmaya mahkum oluruz. Bu nedenle ben Türkiye'nin bütün mahallelerinde Matematik Evi açılmasını temenni ediyorum. Belki yüzyıllardır süren makus talihimizi ancak böyle yenebiliriz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Matematik Evi'ne katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Şahin Koçak'a plaket takdim etti. Ayrıca Başkan Yardımcısı Melih Savaş da Moskova'da düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması matematik dalında birincilik elde eden İpek Arslantaş'ın annesi Emel Arslantaş'a plaket takdim etti.Ardından Başkan Ataç, Matematik Evi'nin açılış kurdelesini çocuklar ile birlikte kesti. Program, Ataç ve davetlilerin Matematik Evi'ni gezerek özel olarak tasarlanmış somut materyallerin kullanıldığı özgün matematiksel metotları dinlemesi ile devam etti. Sıkılmadan ve eğlenerek matematik öğrenme yöntemlerini dinleyen Başkan Ataç, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR