Eğlenceli süren gece kabus gibi bitti! Tuba Büyüksün'ün korku dolu anları

'Rise of Empires: Ottoman'ın galasında Tuba Büyüküstün, korku dolu anlar yaşadı. Korumaları sayesinde arabasına binerek uzaklaştı.

Önceki akşam Netflix'in yeni projesi'Rise of Empires: Ottoman'ın galası düzenlendi. Eğlenceli süren gece kabus gibi bitti. Başrollerden Tuba Büyüküstün, ünlülerin korkulu rüyası sokak satıcılarından nasibini aldı.

BÜYÜK KORKU YAŞADI

Büyüküstün, Asmalımescit'te aracına binmeye çalışan satıcılar yüzünden büyük korku yaşadı. İki sokak satıcısı, para istedikleri oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine ikili, araca binmeye çalıştı. Kısa süreli korku atlatan Tuba Büyüküstün'ün imdadına korumaları yetişti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Ünlü oyuncunun korumaları, araca binmeye çalışan sokak satıcılarını uzaklaştırdı. Güzel oyuncu, olay sonrası şoförüne "Gaza bas" talimatı vererek gözden kayboldu.

DİZİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in paylaştığı Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi gerçekleşti.

Tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul 'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alan yapımın ilk bölümünün gösterildiği geceye dizinin yapım ekibinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından bir çok davetli katıldı.

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

Rise of Empires: Ottoman tüm dünya ile aynı anda 24 Ocak'ta sadece Netflix'te gösterime girecek.