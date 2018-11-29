Eğlenceli! Tüpte Sıvı Ruj Setiyle Sonsuz Renkler Hazırlamak Bio Artist Tube Makeup Lip Set

"Bio Artist Tube Makeup lip set" profesyonel makyajcılar için hazırlanmış 6 renkten oluşuyor. web sayfaları bu: https://byo-makeup.com/
Set 1000 kez kullanılabiliyor. Sonsuz renkte ruj ve far hatta allık hazırlayabilirsiniz. E vitamini ve Hint yağıyla hazırlanmış çok hafif ama "keskin örtücü" bir formülü var. Almanya'da tüpler tek tek satın alınırsa 17 Euro, set 70 Euro. Ana 3 rengin karışımından ara renkleri hazırlıyorsunuz. Açmak için beyaz, koyultmak için siyah var. Türkiye'ye hangi dağıtımcı getirecek henüz bilmiyorum ama Almanya'da kardeşiniz varsa benim gibi çok şanslısınız demektir. Firma sayfası: www.byo-makeup.com
Almanya
29 Kasım 2018 Perşembe 12:35